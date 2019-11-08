Билет - дорогой. Шоу - дешевое.

Заметила один нюанс в видео нашего "президента". Он во всех таких роликах ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ. Это когда ты привык торговать лицом, или голосом, или телом - и в роли президента ты продолжаешь это делать. А от тебя уже ждут не "лицо", а действия.

Не перестроился. Не понял. А ведь прошло уже немало времени!

Я когда-то с одной должности готовилась перейти на другую. Ксерила в офисе информацию, общую, по той теме. А наш коммерческий директор заметил:

- не то ты ксеришь, Лена. Тут нужно понимать принципы, механизмы, алгоритмы.

Я вот это вижу сейчас в поведении "шестого". По сути, он правильно начинал - у него своя аудитория. И эта аудитория платила деньги, чтобы посмотреть на НЕГО. И послушать ЕГО выступления. Он к этому за годы на сцене привык, и теперь на эту публику в таком же режиме работает.

НО. В Украине миллионы других граждан. И не все из них зрители, которым достаточно подбрасывать пару раз в месяц такие видео, и им этого будет достаточно. У нас, конечно, есть люди и безразличные, но как показывает реальность - очень много людей конкретных. Им (и мне) дай факты, цифры, понимание будущего, прогноз курса валют, видение внешней политики - т.е. "принципы, механизмы, алгоритмы"...

К тому же и основным зрителям этих поездок на Тесле очень скоро надоест питаться воздухом, любой артист может надоесть, а публике, выбравшей президента исключительно по роли в фильме и шуткам на сцене - и подавно. Потому что непостоянная эта публика, если якоря у нее только такие. Ниша Лидеров для любителей дружбы с Россией уже занята Оппоблоком. Ниша патриотов и одновременно людей дела - очень ясно очерчена, и там есть герои, фамилии, Поступки.

Какую нишу занимает наш "президент"? Потому что галочку поставили люди очень разных убеждений, и теперь они рассыпались по своим углам. Всем не угодишь, и просто видео, просто "хорошего парня" - этого МАЛО.

Здесь не сценаристы нужны. Здесь нужна РАБОТА. Работа президента. Слово понятное? Где ты там пьешь кофе, или бегаешь - это действительно так интересно? Когда на основные вопросы по насущным темам мы слышим очень невнятные мнения. Это даже сложно назвать позицией. Тем более президента воюющей страны.

Ах да, "капитулирующей", видимо.

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