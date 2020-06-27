Зеленский дал заслуженного артиста Потапу и наградил Билык и Ефросинину

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других.

Как говорится в указе на сайте президента, среди награжденных есть популярные исполнители, ведущие и юморист из Одессы.

В частности, звание заслуженного артиста Украины получили певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, а также певец Арсен Мирзоян. Известный комедийный актер из Одессы Олег Филимонов награжден почетным званием народного артиста.

Кроме того, орден "За заслуги" III степени получила ведущая Мария Ефросинина. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль награждены орденами княгини Ольги III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее орденом "За мужество" III степени президент Владимир Зеленский наградил 17-летнего Александра Гаркуша, который спас жизнь пятерых детей. Парень откинул боеприпас, который подожгли дети, и получил осколочные ранения.