Главная Новости
18 марта • обновлено в 22:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский дал советы украинцам, как уберечься от коронавируса

858
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил рекомендации относительно того, как снизить риск заболеть коронавирусом.

Советы глава государства перечислил вечером в среду, 18 марта, в своем новом видеообращении.

"Обязательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд и обрабатывайте средствами на основе спирта. Особенно после контакта с животными и использования бумажных денег. Регулярно обрабатывайте антисептиком экран мобильного телефона, клавиатуру компьютера и ноутбука, ручки входной двери. Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте дом.

Воздержитесь от прикосновений руками к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Термически обрабатывайте продукты. Не употребляйте сырые мясо, рыбу и яйца. Рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече давайте прибережем на потом. И самое важное. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением так называемыми проверенными бабушкиными методами. Если у вас есть хоть малейшие симптомы ОРВИ или простуды – оставайтесь дома и обращайтесь к семейному врачу", – призвал президент.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский призвал верить лишь официальной статистике относительно коронавируса и мер по борьбе с инфекцией. Состоянием на 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания, два из которых с летальным исходом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вот, опять не так.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Этот пингвин примеряет на себя роль Доктора смерть. Та тоже советы навязывала. Медицинские советы должны давать медики. Лучше на столе посиди с раздвинутыми ногами для очередной обложки журнала.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги