Зеленский дал советы украинцам, как уберечься от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил рекомендации относительно того, как снизить риск заболеть коронавирусом.

Советы глава государства перечислил вечером в среду, 18 марта, в своем новом видеообращении.

"Обязательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд и обрабатывайте средствами на основе спирта. Особенно после контакта с животными и использования бумажных денег. Регулярно обрабатывайте антисептиком экран мобильного телефона, клавиатуру компьютера и ноутбука, ручки входной двери. Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте дом.

Воздержитесь от прикосновений руками к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Термически обрабатывайте продукты. Не употребляйте сырые мясо, рыбу и яйца. Рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече давайте прибережем на потом. И самое важное. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением так называемыми проверенными бабушкиными методами. Если у вас есть хоть малейшие симптомы ОРВИ или простуды – оставайтесь дома и обращайтесь к семейному врачу", – призвал президент.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский призвал верить лишь официальной статистике относительно коронавируса и мер по борьбе с инфекцией. Состоянием на 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания, два из которых с летальным исходом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram