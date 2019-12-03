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3 декабря • обновлено в 20:11
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Зеленский дал Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам "Альфы"

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Президент Владимир Зеленский присвоил двум погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе офицерам – Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову – звания Героев Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства во вторник, 3 декабря. Бойцов спецпоразделения Службы безопасности Украины "Альфа" посмертно наградили орденом "Золотая Звезда".

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – сказано в указе президента.

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Зеленский дал Героев Украины погибшим бойцам "Альфы"

Зеленский дал Героев Украины погибшим бойцам "Альфы"

Зеленский дал Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам "Альфы"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Донбасс
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