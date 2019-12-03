Зеленский дал Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам "Альфы"

Президент Владимир Зеленский присвоил двум погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе офицерам – Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову – звания Героев Украины.
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства во вторник, 3 декабря. Бойцов спецпоразделения Службы безопасности Украины "Альфа" посмертно наградили орденом "Золотая Звезда".
"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – сказано в указе президента.
Зеленский дал Героев Украины погибшим бойцам "Альфы"
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Два украинских воина погибли во время выполнения боевого задания, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах 1 декабря на Донбассе.
Бойцами оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" по имени Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
В Киеве эмоционально провели погибшего героя Волочаева в последний путь.
Президент Владимир Зеленский написал пост о гибели бойцов и разозлил украинцев.
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