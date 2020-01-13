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13 января • обновлено в 21:07
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Зеленский боится, а Украина – хутор: Портников резко высказался о проблемах государства

2.1т
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Журналист Виталий Портников назвал Украину хутором, который удивительным образом уцелел среди небоскребов.

Так он охарактеризовал внешнюю политику Украины при президентстве Владимира Зеленского и, в частности, его поведение и "молчание" в ситуации с крушением самолета МАУ в Иране.

Публицист в Facebook заявил, что "мы уже оказались в центре мировых проблем и никуда из этого центра не денемся".

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Он заявил, что власть должна научиться не бояться. "Нужно принимать смелые нестандартные решения, не бояться сильных мира сего, настаивать на своём", – написал Портников.

"Мы остаёмся хутором, власти которого и жители которого просто не знают, что им делать в центре. И это ужасно. Каждый из нас не раз наблюдал, что происходит с беспомощными жителями старых районов, оказавшихся в центре большого строительства и пытающимися пасти своих коз посреди чужих строек. Их хутор обустраивают другие", – считает Портников.

Виталий Портников и Владимир Зеленский

Виталий Портников и Владимир Зеленский

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты и пользователи сети раскритиковали Зеленского за отсутствие быстрых реакций на трагедию с лайнером в Иране, однако американское издание The Washington Post объяснило, почему президент Украины "молчал" и как "вышел сухим из воды".

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Виталий Портников
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - хутор, а лoxлы - селюки. Бугага
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Mega Death
Mega Death
Xoxлам об этом уже шестой год говорят, а до них только дошло. Чернь управляет толпой. Эта толпа неспособна к государственности, потому что никогда ее не имела)) Холопы и рабы не знают, что такое ответственность за милли оны сограждан.))
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