Зеленский боится, а Украина – хутор: Портников резко высказался о проблемах государства

Журналист Виталий Портников назвал Украину хутором, который удивительным образом уцелел среди небоскребов.

Так он охарактеризовал внешнюю политику Украины при президентстве Владимира Зеленского и, в частности, его поведение и "молчание" в ситуации с крушением самолета МАУ в Иране.

Публицист в Facebook заявил, что "мы уже оказались в центре мировых проблем и никуда из этого центра не денемся".

Он заявил, что власть должна научиться не бояться. "Нужно принимать смелые нестандартные решения, не бояться сильных мира сего, настаивать на своём", – написал Портников.

"Мы остаёмся хутором, власти которого и жители которого просто не знают, что им делать в центре. И это ужасно. Каждый из нас не раз наблюдал, что происходит с беспомощными жителями старых районов, оказавшихся в центре большого строительства и пытающимися пасти своих коз посреди чужих строек. Их хутор обустраивают другие", – считает Портников.

Виталий Портников и Владимир Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты и пользователи сети раскритиковали Зеленского за отсутствие быстрых реакций на трагедию с лайнером в Иране, однако американское издание The Washington Post объяснило, почему президент Украины "молчал" и как "вышел сухим из воды".

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