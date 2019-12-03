"Без охраны и понтов уплетал шаурму": в сети запустили "челлендж" историй о Зеленском

Заявление сооснователя Monobank Олега Гороховского о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским без охраны после тренировки в зале вызвало ажиотаж в сети.

"Альтернативные" выдуманные рассказы об украинском главе на своих страницах в Facebook после этого опубликовали протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин, блогер Олена Монова и военный, участник боевых действий Александр ("Гром") Грамарчук.

Священник написал историю о встрече с украинским президентом возле церкви.

Владимир Зеленский

"Утро раннее, калитка еще закрыта, а возле нее какой-то дядька стоит, улыбается, рукой машет.

Подхожу ближе – Зеленский! Один! Без охраны.

– Привет, Дедюхин! – говорит.

– Привет, Саныч, – отвечаю, – что привело тебя в нашу скромную обитель?

– Ну, понимаете, отче, я долго размышлял о смысле жизни. На эвакуаторе, на беговой дорожке, и вообще. Решил, что без метанойи никак. Без истинного покаяния я только в смартфоне смогу ферму построить, а не в реале. Вот и пришёл. А к кому идти среди православных, как не к Дедюхину. Вот пришёл, восхищенный вашей миссионерской деятельностью. Готов к катехизации и послушаниям. Благословите, отче!" – написал представитель ПЦУ.

Далее Дедюхин рассказал, что якобы провел с президентом целый день в подготовке к его крещению.

"А когда ему звонил начальник охраны, Зеленский вызов сбрасывал. Зачем такому хорошему парню охрана?" – написал церковник.

"А селфи с ним я не сделал, ибо некогда было на гаджеты отвлекаться. Да и не ради пиара он ко мне пришел, а просто так", – подытожил он.

Александр Дедюхин и Владимир Зеленский Коллаж

Монова поделилась историей о том, как Зеленский чистил снег в ее дворе:

"Глазам своим не верю, Зеленский у меня под воротами первый снег чистит. Румяный такой, глазами блестит. А снега навалило по самую булаву.

Улыбнулся так по-доброму, прищурился и спрашивает:

– И ты тут, Монова? Вот умеешь ты объединить две прип*зденные темы в одну, не отнять.

– Совсем сх*ел, что ли, Вава? Живу я здесь, – ответила я и выпустила алабаев. Охраны все равно нет".

Грамарчукназвал свой рассказ челленджем и написал о том, что якобы встретил президента, когда тот ел шаурму:

"Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно уплетает шаурму в зеленом лаваше.

Мило поболтали из президентом, пока он пожирал шаурму, а потом я забрал свой заказ и поехал работать, а он пошел в сортир на рынке "Урожай" (там вход 2 грн)".

Как писал OBOZREVATEL:

В понедельник, 2 декабря, пресс-служба Зеленского опубликовала новое видеообращение президента к украинцам.

Политик во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

Это уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом".

В третьем своем видеоотчете Зеленский, пройдясь по улицам Киева, рассказал, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".

Во втором выпуске интервью Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.

Первое видео "Откровенно с президентом" Зеленский записал за рулем нового автомобиля Tesla.

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