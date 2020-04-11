Зеленский анонсировал новое разведение сил на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения Операции объединенных сил и анонсировал новое разведения сил на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства на сайте. Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины, в частности, побывал на участке разведения сил и средств сторон №3 "Петровское" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, президент ознакомился с оперативной обстановкой на участке. Ему доложили, что в последнее время ситуация там была контролируемой и спокойной.
"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – заявил Зеленский.
Ему рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Также президент посетил одну из частей, где вручил трем военным подарки в благодарность за службу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в декабря 2019 года заявил, что украинская сторона определилась с участками фронта на Донбассе для разведения сил и средств.
А сам Зеленский подвел итоги переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" и заявил, что стороны договорились о новом разведения сил на Донбассе в трех пунктах.
В СМИ появилась информация о том, что представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили девять возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.