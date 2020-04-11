Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения Операции объединенных сил и анонсировал новое разведения сил на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства на сайте. Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины, в частности, побывал на участке разведения сил и средств сторон №3 "Петровское" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Так, президент ознакомился с оперативной обстановкой на участке. Ему доложили, что в последнее время ситуация там была контролируемой и спокойной.
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – заявил Зеленский.
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Ему рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Также президент посетил одну из частей, где вручил трем военным подарки в благодарность за службу.
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Зеленский на Донбассе
Пресс-служба президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в декабря 2019 года заявил, что украинская сторона определилась с участками фронта на Донбассе для разведения сил и средств.
А сам Зеленский подвел итоги переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" и заявил, что стороны договорились о новом разведения сил на Донбассе в трех пунктах.
В СМИ появилась информация о том, что представители Украины и России на переговорах в Минске обсудили девять возможных участков для нового разведения войск на Донбассе.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.