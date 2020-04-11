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11 апреля • обновлено в 19:14
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Зеленский анонсировал новое разведения сил на Донбассе

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения Операции объединенных сил и анонсировал новое разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства на сайте. Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины, в частности, побывал на участке разведения сил и средств сторон №3 "Петровское" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Так, президент ознакомился с оперативной обстановкой на участке. Ему доложили, что в последнее время ситуация там была контролируемой и спокойной.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", – заявил Зеленский.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Ему рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Также президент посетил одну из частей, где вручил трем военным подарки в благодарность за службу.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Кому що , а курцi просо. Так ı нашому ВАЗу. - " ... мир любой ценой..."
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