Зеленский анонсировал массовые проверки заведений питания и транспорта из-за COVID-19

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта относительно соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.

Как сказано на официальном сайте главы государства, проверки начнутся со следующей недели (с 22 июня). Такие меры связаны с ростом показателя заболеваемости COVID-19 в Украине. Сейчас больных – 44 человека на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тыс.

"Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – подчеркнул президент.

Со своей стороны, министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что уже осуществлено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отметил, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области – лидеры по количеству инфицированных. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Кабинет министров прогнозирует, что распространение коронавируса продлится почти два года, в этот период может затянуться и карантин.