Зеленская вылечилась от коронавируса

Кирилл Лютый Общество 17:55, 3.07.2020 Обновлено: 18:48, 3.07.2020

Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и была выписана из киевской больницы.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента на страницах в социальных сетях.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", – сказано в сообщении.

Офис президента сообщил, что Зеленская вылечилась от коронавируса

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