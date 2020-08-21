Первая леди Украины Елена Зеленская впервые рассказала подробности о том, как она переболела коронавирусом.

Первый пост после длительного перерыва супруга президента опубликовала в Facebook в пятницу, 21 июля. Зеленская отметила, что в разгар эпидемии регулярно делала тесты на COVID-19, поэтому новость о болезни стала для нее "полной неожиданностью".

Первая леди подтвердила, что ее 7-летний сын Кирилл также переболел, и сейчас, по словам медиков, они имеют достаточно антител и заболеть вновь невозможно.

Зеленская рассказала, что "были три неприятные дни, когда чувствовала себя действительно плохо – ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель".

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня – пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (где 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "положительным", – рассказала она.

Елена Зеленская Инстаграм первой леди

Зеленская поблагодарила медиков, которые ей помогли вылечиться, а также добавила, что продолжает носить маску в общественных местах.

"Да, возможно, в этом уже нет необходимости... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", – отметила Зеленская.

Зеленская впервые рассказала, как переболела коронавирусом

Зеленская впервые рассказала, как переболела коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 июня Офис президента Украины сообщил, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.

16 июня Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

18 июня стало известно, что супруга президента проходит антибактериальную терапию.

В начале июля первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и была выписана из киевской больницы.

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