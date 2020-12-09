Зеленская написала пост о "нелегкой для себя теме" – домашнем насилии

Первая леди Украины Елена Зеленская подняла тему домашнего насилия, подчеркнув, что никто не заслуживает на жестокое моральное, физическое или экономическое отношение.

Об этой проблеме супруга Владимира Зеленского написала на странице в Facebook. "Для меня эта тема не является легкой, как, наверное, и для каждого из вас. Но она важна. Более того, я считаю своим долгом открыто говорить о ней, тем самым подчеркивая: насилие нельзя замалчивать", – отметила первая леди.

Она посетила открытие нового приюта для пострадавших от домашнего насилия (подобные еще называют шелтерами) в Киевской области. Его построили на средства областного бюджета.

Первая леди на открытии шелтера Facebook / Елена Зеленская

На мероприятии также присутствовала украинская ведущая Маша Ефросинина, посол Фонда ООН в области народонаселения страны.

Маша Ефросинина Facebook / Елена Зеленская

Жена президента Украины Facebook / Елена Зеленская

Зеленская рассказала, что в шелтеры попадают люди, над которыми было совершено насилие. Там они могут поселиться с детьми, если есть такая необходимость. Всего в Украине более 30 таких приютов.

"Об их расположении не сообщается широкой общественности. Такая политика конфиденциальности помогает скрыть пострадавшего человека от обидчика", – отметила супруга президента.

Шелтер в Киевской области Facebook / Елена Зеленская

Получить психологическую помощь или попасть в шелтер можно несколькими способами:

позвонить на правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номеру 1547 ;

обратиться в национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия – 116 123 . Там могут подсказать, какую помощь можно получить в конкретном городе и как попасть в ближайший шелтер;

обратиться в полицию по номеру 102.

Находиться в шелтере можно до трех месяцев, в отдельных случаях этот срок может быть продлен до полугода.

Шелтер под Киевом Facebook / Елена Зеленская

Одна из комнат приюта с детскими игрушками Facebook / Елена Зеленская

Полный пост первой леди в соцсети Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее украинские звезды записали трогательный ролик ко Дню борьбы против насилия над женщинами. Его отмечают 25 ноября.

Елена Зеленская также приняла участие во всемирной акции "16 дней против насилия над женщинами".

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