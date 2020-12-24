Зеленская – о даче в Конча-Заспе: мы сбили золото, покрасили стены в серый цвет

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призналась, что переехать жить на госдаче в Конча-Заспе их семью уговорила служба охрани главы государства.

По словам первой леди страны, там не так комфортно, ведь коттедж, известный как "дача Ющенко", не является их домом. Об этом она рассказала в интервью "НВ".

"Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла пере­ехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", – пояснила Зеленская.

Она отметила: это потому, что в многоквартирном доме, полностью выполнять свою работу госохранникам мешают соседи и пропускной режим.

"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, она осуществится. Пока это все мечты и планы", – поделилась первая леди.

После переезда на госдачу Зеленские сняли там люстры. А в некоторые помещения семья президента якобы даже не заходит.

"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", – добавила Зеленская.

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