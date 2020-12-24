Зеленская – о даче в Конча-Заспе: мы сбили золото, покрасили стены в серый цвет
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призналась, что переехать жить на госдаче в Конча-Заспе их семью уговорила служба охрани главы государства.
По словам первой леди страны, там не так комфортно, ведь коттедж, известный как "дача Ющенко", не является их домом. Об этом она рассказала в интервью "НВ".
"Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", – пояснила Зеленская.
Она отметила: это потому, что в многоквартирном доме, полностью выполнять свою работу госохранникам мешают соседи и пропускной режим.
"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, она осуществится. Пока это все мечты и планы", – поделилась первая леди.
После переезда на госдачу Зеленские сняли там люстры. А в некоторые помещения семья президента якобы даже не заходит.
"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", – добавила Зеленская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский продал свой элитный коттедж под Киевом жене заместителя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя Валентине. Сумма сделки составила 12 млн гривен ($445 000).
После этого президент поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе.
В ОПУ объяснили, почему Зеленский так поступил.
Позже президент признался, что для него загородная резиденция – это просто отель.