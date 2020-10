Зеленская добилась создания украиноязычного аудиогида в британском Тауэре

В музее Лондонского Тауэра (Tower of London) появится первый в Великобритании аудиогид на украинском языке.

Как сообщила пресс-служба ОП, во время официального визита президента Украины в Великобританию жена главы государства Елена Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум об учреждении такого аудиогида. Согласно положениям документа, Администрация исторических королевских дворцов (г. Лондон) обязуется в ближайшее время ввести украиноязычный аудиогид в одной из наиболее известных достопримечательностей не только Великобритании, но и мира – Лондонском Тауэре.

"Отдельной важной договоренностью является готовность британских партнеров и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском в других музеях и исторических королевских дворцах страны", – отметили в ОП.

Как подчеркнула Зеленская, аудиогиды на украинском – это не только об удобстве и доступности, а прежде всего, о "принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре".

"Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро звучал и украинский язык", – сказала первая леди.

Лондонский Тауэр (англ. Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London) – один из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.

Во время официального визита Зеленский вместе с женой Еленой также приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику невинным жертвам на территории главной соборной церкви Великобритании – Вестминстерского аббатства.

"Президентская чета почтила память погибших всего мира, которые подверглись притеснениям, насилию и войнам, и в частности жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и вооруженного конфликта на востоке нашей страны. В память о погибших была прочитана поминальная речь", – рассказали в ОП.

Также глава государства осмотрел экспозицию Музея военного штаба Уинстона Черчилля. Президент сделал запись в Книге почетных гостей Музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября президент Зеленский вместе со своей женой прибыл в Великобританию, где, как анонсировали в Офисе президента, будет подписан ряд важных документов.