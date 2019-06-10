"Зеленое море" в Одессе: эколог объяснил, чего опасаться

Масштабное цветение воды в Одессе и Одесской области – последствия загрязнения. В частности, соединениями азота или фосфатами, которые могли попасть в море с неочищенными стоками.

Опасаться стоит именно этих химикатов, а не водорослей, рассказал в эфире ObozTV эколог Александр Соколенко.

Эколог пояснил, что сами по себе сине-зелёные водоросли (цианобактерии) Nodulaia Spumigena не представляют большой угрозы.

"Сами водоросли не несут какой-либо существенной угрозы для человека. Намного вреднее те соединения, которые вызывают это разрастание. Мы не видим этого химического загрязнения, но оно на нас влияет, когда купаемся в этой воде", – подчеркнул он.

По словам Соколенко, крымское и одесское побережье Черного моря намного грязнее турецкого.

"Не секрет, что Черноморское побережье Одесской области часто страдает от несанкционированных сбросов, в частности из Одессы. Это касается и береговой линии Крымского полуострова. В Турции и во многих других странах ситуация с этим намного лучше. В Анталии, например, на пляже не плавает никакая зеленая смесь. Там вода чистая", – отметил эксперт.

Фотографиями зеленого моря отдыхающие и одесситы активно делятся в соцсетях Instagram/innalav131900

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие негативные эффекты могут наблюдаться при контакте с заражённой водой.

Биологи настоятельно не рекомендуют купаться в "зеленом море", но официального запрета от городских властей Одессы пока не было.

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