Зеленая альтернатива? Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят проблемы энергоотрасли Украины и что ее ждет
В пятницу, 15 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят проблемы энергетической отрасли Украины, и попытаются определить, какое будущее ее ждет.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
В каком состоянии находится энергетическая отрасль страны?
Грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС?
Есть ли будущее у "зеленой" энергетики в Украине?
Действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?
Гости студии:
Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)
Юрий Бойко, вицепремьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);
Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;
Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";
Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины";
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины Степан Кудря заявил, что энергетический потенциал возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украины способен сократить потребление ископаемых энергоносителей в экономике страны на 50%.