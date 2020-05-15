Зеленая альтернатива? Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят проблемы энергоотрасли Украины и что ее ждет

В пятницу, 15 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят проблемы энергетической отрасли Украины, и попытаются определить, какое будущее ее ждет.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

В каком состоянии находится энергетическая отрасль страны?

Грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС?

Есть ли будущее у "зеленой" энергетики в Украине?

Действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гости студии:

Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)

Юрий Бойко, вицепремьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";

Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины Степан Кудря заявил, что энергетический потенциал возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украины способен сократить потребление ископаемых энергоносителей в экономике страны на 50%.

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