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16 мая • обновлено в 03:12
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Зеленая альтернатива? Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят проблемы энергоотрасли Украины и что ее ждет

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В пятницу, 15 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят проблемы энергетической отрасли Украины, и попытаются определить, какое будущее ее ждет.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Зеленая альтернатива? Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят будущее энергоотрасли Украины

  • В каком состоянии находится энергетическая отрасль страны?

  • Грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС?

  • Есть ли будущее у "зеленой" энергетики в Украине?

  • Действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гости студии:

  • Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

  • Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)

  • Юрий Бойко, вицепремьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);

  • Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

  • Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

  • Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";

  • Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины";

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины Степан Кудря заявил, что энергетический потенциал возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украины способен сократить потребление ископаемых энергоносителей в экономике страны на 50%.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Энергетика возобновляемая энергия
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