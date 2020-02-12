Зеландия ушла под воду: ученые рассказали о тайне "скрытого" континента

Из-за рождения тихоокеанского огненного кольца ушел под воду такой континент, как Зеландия, оставив над ней только свои части – острова Новой Зеландии и Новой Каледонии.

Геологи считают, что, благодаря структуре и четком отделении от австралийской континентальной плиты, Зеландию действительно можно считать отдельным континентом. О нем было известно давно, но только в последнее время его тщательно изучили, пишет livescience со ссылкой на исследование.

По словам ученых, новый анализ кусков Зеландии, которые были подняты со дна океана, показал, что этот континент подвергся изменениям между 35 млн и 50 млн лет назад. Так, части Северной Зеландии поднялись на целых три километра, а другие участки опустились.

Ученые рассказали о тайне "скрытого" континента Зеландия

"Изменения в Северной Зеландии совпало с изгибом слоев горных пород и формированием подводных вулканов по всей западной части Тихого океана. Это было рождение окружающего его огненного кольца. Круг тектонической активности сопровождается частыми землетрясениями", – отмечают исследователи.

По их словам, Зеландия отделилась от суперконтинента Гондваны около 85 млн лет назад. После возвышения Северной Зеландии и оседания Новой Каледонии весь континент погрузился еще на 1 км под толщу моря.

Поэтому ученые предполагают, что изменения в этом континенте привели тогда к образованию кольца огненных зон вокруг западной части Тихого океана.

Потерянный континент Зеландия livescience.com

"Этот процесс должен был занять более миллиона лет, но произошел очень резко, изменяя геологию этой части океана", – говорят исследователи, но при этом не могут ответить, почему так произошло.

Предположительно, это было событие, которое изменило направление и скорость движения большинства тектонических плит на Земле. Ученые подчеркивают, что у них есть результаты наблюдений и идеи, которые помогут добраться до сути и разгадать тайну Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали о новых угрозах глобального потепления – стихийных бедствиях по всему миру. которых стоит ожидать уже в ближайшее время.

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