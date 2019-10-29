Я уверен, что президент не собирался выглядеть хамом. Бойцы тоже особо не собирались с ним бодаться. Просто наружу вылез странный казус: ЗЕЛЕНСКИЙ ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ СУМЕЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ. К бойцам приехал герой сцены, хохмач на чужих шутках и хайпожер. Он приехал за лайками, за селфи-фотками и за восторгами от своего венценосного появления.

Нежную психику 41-летнего ребенка тяжело травмирует отсутствие наркотической доли счастья в глазах окружающих при его появлении. Зеленского до сих пор коробит отсутствие щенячьего восторга при его появлении перед публикой. Поэтому он так болезненно и так часто ныряет в задравшую всех по частоте применения фразу "Я президент!". Зеленского бесит, что окружающие как-то в это до сих пор не очень верят. И отсюда – его собственный комплекс неполноценности заставляет декламировать "Я не лох, я президент". Он никак не может перепрыгнуть пропасть от хамовитого мальчика к отцу нации. Он до крайности инфантильно, остро воспринимает любые возражения и несогласие как личное оскорбление и посягательство на его статус.

И что меня сразу порвало, с какого хрена Зеленский с ними на "ты"?

И я, и все мои знакомые даже к заправщикам и официантам, даже к тем, кому по 17-18 лет – мы все (взрослые люди за 40-50 лет) обращаемся на "вы". Нельзя к человеку, а тем более – к воину – обращаться на "ты". При первой встрече незнакомым людям только невоспитанное быдло тыкает, желая подчеркнуть свое превосходство.

Меня покоробило это провинциальное закомплексованное "тыканье", исполненное гарантом Конституции. Потому что на "ты" к человеку обращаются в трех случаях. Когда это еще личность несформированная, это маленький ребенок. Либо когда вы с человеком близко знакомы. Либо если вы хотите подчеркнуть некое панибратское неуважение. Вы хотите человека унизить этим "тыканьем". В этом тыканье – столько спесивого высокомерия и детского страха. Друзья, если кто увидит нашего доморощенного Голобородьку, окопавшегося на Банковой – пожалуйста, ПЕРЕДАЙТЕ ЕМУ ВЕЖЛИВО, ЧТО ОН ПРЕЗИДЕНТ, А НЕ БАРИН. А БОЙЦЫ – ЭТО НАШИ ЗАЩИТНИКИ, А НЕ ХОЛОПЫ. И ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БАЗАР ОКОНЧЕН РАЗ И НАВСЕГДА. ИНАЧЕ – НЕ БУДЕТ.

И что это за глупая история про то, что президенту по-быстрячку звякнули какие-то местные – и он приехал? Лично я последний раз говорил с тогда еще не президентом Зеленским по телефону около года назад. То есть если мне понадобится вдруг его теперешний номер телефона, мне что, к жителям Золотого обращаться?

Не удивительно, что дураков, верящих в эту сказку, кроме пресс-секретаря Мендель, в стране не нашлось.

Я знаю Валеру Гелетея много лет. И бойцов УДО знаю много лет. Они -безоговорочные профессионалы именно в области обеспечения безопасности охраняемого лица. А вы – унылые сказочники из пресс-службы, лепящие истории про спонтанные визиты президента куда бы то ни было в виде сюрприза. Визит президента и сюрприз – это несовместимые на нашей планете вещи. На самом деле у тех бойцов, которые в нашумевшем видео говорили с президентом, в магазинах даже патронов не было. патроны, гранаты, колющие предметы изъяли до визита Зеленского. За два дня до его визита приехал передовой отряд с кинологами. Отработали местность. И доложили наверх об успешном проведении штатных мероприятий по подготовке визита "Первого".

Но к сожалению, вместо президента Владимира Александровича Зеленского на передовую явился КВН-ский мальчик Вова, разбудивший у бойцов желание ответить: вы с нами свиней не пасли и на брудершафт не пили – чего вы нам тыкаете, киндер-сюрприз, нежданно-криворожский?

Они очень хорошо помнят шутки "Квартала" про то, как "Беркуту" надо бить демонстрантов для вырабатывания электричества и рассказы президента про Украину, напоминающую девку, которая принимает в любой позе и в любом количестве. Да и песня про сгоревший дом Гонтаревой как-то не подталкивает к желанию высказывать президенту уважение, радоваться его визиту и подпрыгивать от счастья от перспективы оставить позиции, которые годами с таким трудом обустраивались. Если кто не в курсе, там окопы не роют. Там окопы долбят кайлом и подрывают каменистый грунт.

По ходу – о хоре. О хоре Веревки и "95 квартале", где, как сказала соратница президента Елена Кравец, он до сих пор вычитывает шутки.

Фашизм, нацизм и любая диктатура начинается с того, что люди радуются пожару в чужом доме. Вообще национальный хор, который живет за деньги налогоплательщиков, не имеет права петь на корпоративах, свадьбах, выпускных и участвовать в каких-либо политических наездах. Потому что после радости по поводу пожара в доме Гонтаревой все ждут, когда хор Веревки поедет в Америку на гастроли с песней "Ай-ай-ай, убил негра", так как 30 серебренников за это точно готовы отслюнявить в Российской Федерации.

С ужасом представляю себе, как "95 квартал" пошутит над трагедией Бабьего Яра. Когда "95 квартал" от шуток о том, как "Беркут" бьет демонстрантов эбонитовыми палочками и производит электричество, перейдет к шуткам, как фашисты сжигали людей в крематориях. Меня бесят эти веселые морды в зале. А когда хор Веревки споет Хорста Весселя - вы будете ржать вместе с Коломойским?

С точки зрения закона здравого смысла и человечности очень хорошо, что не сожгли Межигорье и очень плохо, что сожгли дом Гонтаревой. Но об этом позднее.

Ну а Коломойскому хочу объяснить и напомнить, что нельзя шутить над смертью, пытками, пожарами, болезнями и человеческим горем. И когда Коломойский говорит, что шутили же и над Тимошенко, и над Луценко, то я лично был и буду против того, что над ними смеялись, когда они незаконно оказались в тюрьме.

ПРОШУ ЭТО СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ ОБРАЩЕНИЕМ К КОЛОМОЙСКОМУ. ИГОРЬ ВАЛЕРЬИЧ, ЕСЛИ Я УВИЖУ, ЧТО КАКАЯ-ТО СУКА ПОЙДЕТ ЖЕЧЬ СИНАГОГУ ИЛИ МЕЧЕТЬ – Я БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТУ СУКУ ОСТАНОВИТЬ. Я ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ЖГЛИ СИНАГОГИ ИЛИ МЕЧЕТИ. ЕСЛИ Я СМОГУ ОСТАНОВИТЬ СОЖЖЕНИЕ ДОМА КОЛОМОЙСКОГО ИЛИ ГОНТАРЕВОЙ – Я ПОСТАРАЮСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ. ВЫ ПОЧЕМУ НЕ НА МОЕЙ СТОРОНЕ? КАК МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО-ДРУГОМУ?

Смотрим видео.

Дядя Беня, а если бы вот всю эту вот хрень сплели где-нибудь в Швейцарии или Израиле? Да как паршивую овцу бы выгнали и отобрали вид на жительство - за публичную радость над сгоревшим домом израильского чиновника и присвоение звания "дебила" швейцарскому министру. Вы, господин Коломойский, ТАМ себя ведете, как человек, а ЗДЕСЬ - как гопник из 90-х? Почему к Украине у вас настолько другое отношение?! И таки не надо петь мне дешевых песен за ту разницу, что между Швейцарией и Украиной. А шо, эту таки разницу зохен-вей сформировали без вас? Так я вам с разгону не верю! Потому что ту разницу, шо между Украиной и Швейцарией, как раз забодяжили вы, и Порошенко, и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ. И поэтому не делайте нам круглых глаз. И я вам, как родному, не стану напоминать, что самый справедливый Лондонский суд арестовал имущество ваше, а не Гонтаревой. И что-то американское правосудие не засчитывает вас ни разу за майский ландыш. И хочет с прибором вам передать свое жаркое "наше вам с кисточкой".

Ребята, знаете, это плохо, что Коломойский и Зеленский так уверено встали на дорожку презрительного неуважения к людям в нашей стране. Эта дорожка всегда заканчивается тем, что кому-то надо ехать в Ростов, а возможно – ехать по экстрадиции туда, где суд – совсем не украинский.

Еще у меня один вопрос к господину Коломойскому. Господин Коломойский, вы имеете конституционное право быть сволочью. Но я почему-то уверен, что вы – не дурак. И вот это меня смущает.

Вы ведь должны знать, какую страшную, жуткую цену заплатил многострадальный еврейский народ во время Второй мировой войны. Вы ведь понимаете, что еврейские погромы, уничтожение "неполноценных" славян или убийства цыган начинаются с того, что чей-то дом можно просто сжечь – и вам за это ничего не будет. Вы же должны понимать, что когда без суда и следствия немцы с шутками и прибаутками а-ля "95 Квартал" жгли еврейские лавки – это привело к переполненным концлагерям и дымящимся крематориям.

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Нельзя жечь чужой дом. Впрочем, если это дом террориста Хамаса или берлога бен Ладена или аль Багдади– то жечь необходимо как можно быстрее. Но ни Гонтарева, ни Коломойский не подходят под такое "быстрее". Если, конечно, мы с вами не хотим оказаться на их месте.

Я рад, что НЕ сожгли Межигорье. И очень плохо, что разграбили дом Пшонки. Я расстроен. Потому что это – народное достояние.

Если Гонтарева или Коломойский украли, тогда после решения суда дом конфисковывают, продают, и деньги по закону перетекают к пенсионерам, армии, учителям. Зачем радоваться, что сгорело какое-то имущество? Если это имущество невинного человека, то это скотство. Если это имущество виновного человека – тогда деньги в бюджет. Коломойский не понимает? Все он прекрасно понимает. Он просто хочет куражиться и нравиться быдлу. Даже Янукович себе не позволял такого быдлячества. С трудом, но сдерживался.

И кстати, я не понимаю, почему смолчал президент Порошенко, когда губернатор Коломойский десять раз обматерил журналиста Андрушко?

И Зеленский тоже, когда заслуженно послал Барну в ср*ку – не дослал туда Коломойского за аналогичное, но превосходящее хамство к журналисту.

Люди не прощают неуважение. А Зеленский и Коломойский в издевательски-брутальной форме на этой неделе продемонстрировали свое неуважение устоям государства и людям.

Бе и Зе начинают демонстративно обижать людей.

Люди не выходят на Майдан за какие-то материальные факторы. Они выходят на Майдан, когда перегнули палку с неуважительным к ним отношением. А по полной программе этот паровоз уже несется.

И самое главное – я против того, чтобы кто угодно организовывал здесь "гитлерюгенд". Я не хочу, чтобы "гитлерюгенд" Коломойского или Зеленского начинал маршировать по стране. А это то, что они делают. Посмотрите на поросячьи глазки зала и на поросячьи глазки хора. Это – гитлерюгенд-стайл. Вы посмотрите на многомиллионную радость, что сгорел дом Гонтаревой. Это начало нацизма. Начало фашизма в его худших проявлениях. Злобный прищур просыпающейся диктатуры.

Думаю, что не найдет в себе мужества Зеленский осудить то скотство, которое продемонстрировал публично Коломойский. Ну и, конечно, Коломойский ни за что не станет признаваться, что Зеленский показал себя перепуганным и хамовитым недоголобородько.

Противостоять всему этому скотству нам придется всем вместе. И я думаю, что недалек тот день, когда мы многомиллионным Майданом потребуем от Вовы Голобородько освободить кресло для настоящего президента. И в конце концов это скоторыльное хамство, которое надвигается на нас – ведь оно находит поддержку… Среди наших друзей, соседей и знакомых…

Поэтому не надо надеяться, что только глупость Зеленского и хамство Коломойского вылечат. Мы ведь тоже можем общаться с людьми. Мы можем приводить им аргументы. В конце концов ну не все идиоты из этих 73%. Часть людей оказалась в стане идиотов случайно. И давайте их по одному оттуда выдергивать. Это наша с вами задача. Кстати, их уже не 73%, а еле-еле 60% наскребется. А к весне может и 20% не будет.

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