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"Здравствуй, Украина!" В Крыму признали победу над "путинским ф*шизмом"

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Миссией Украины в 1991-2019 годах являлось разрушение "российского экономического ф*шизма на благо всего человечества".

Такое мнение в своем блоге для Крым.Реалии выразил журналист и блогер из Ялты Евгений Гайворонский.

"Сейчас мы наблюдаем финал крушения путинского экономического ф*шизма. Человечество практически выздоровело от этой страшной чумы и таким образом избегает эволюционных ошибок. Важнейшую роль в этом сыграла Украина. Это легитимное государство с высокой исторической миссией, в отличие от частной управляющей компании "Россия", – написал он.

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"Здравствуй, Украина!" В Крыму признали победу над "путинским ф*шизмом"

Блогер также поделился мнением, что Украина становится хранителем правильного современного русского языка, поскольку в самой России по причине путинизма русский язык деградировал.

"Благодаря возвращению Крыма Украина возвратит 2 миллиона населения с уникальным языковым опытом. Здесь люди пять лет изучали путинский экономический ф*шизм и боролись с ним. Крымский русский язык – это язык победы над путинизмом, эффективное ментальное противоядие от страшной угрозы человечеству", – отметил Гайворонский.

Журналист рассказал, что россияне "говорят неправильно, нефизиологично, соответствуя путинскому постапокалиптическому миру", тогда как в Украине происходит гармонизация межъязыковых отношений, прекращаются созданные извне конфликты, что укрепляет страну изнутри.

Крым

Крым

"Возвращение Крыма и крушение путинизма открывают новый этап в историческом развитии Украины... Здравствуйте, новая Украина в Крыму! Успехов!" – резюмировал Гайворонский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в незаконно аннексированном Крыму выступили против российских оккупантов. На полуострове разместили растяжку над путепроводом с надписью: "Россия – вон! Крым – наш дом!"

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Крымарусский язык
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А Крым знает о том, что написал этот блогггер?
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