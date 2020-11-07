Здравоохранение Украины уже не справляется с COVID-19, – эпидемиолог

Система здравоохранения Украины уже не справляется с нагрузкой из-за огромного количества тяжелых больных с коронавирусом, официальная статистика по свободным койкам – "вранье".

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "Об этом не принято говорить, но здравоохранение уже не справляется. Мы видим патовые ситуации, которые возникают в населенных пунктах, особенно в крупных, когда перестают принимать тяжелых пациентов в лечебные учреждения", – заявил он.

В этом контексте медик рассказал, что с большим трудом смог договориться о госпитализации своего близкого знакомого с тяжелой формой COVID-19 в Киеве. "Многие клиники, при всем уважении, при всем знакомстве отказывали, потому что не было мест", – пояснил он.

"Мы постоянно ездим по рабочим моментам по Украине и видим, что так же нет мест и в других населенных пунктах в других регионах Украины", – сообщил врач.

"Официальная статистика не соответствует действительности, к сожалению, это вранье", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заслуженная врач Украины Ольга Богомолец заявила, что наличие свободных коек в больницах не является самым главным показателем. Намного важнее наличие квалифицированного медперсонала.