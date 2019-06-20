Летнее солнцестояние: как привлечь здоровье и деньги

В день летнего солнцестояния 21 июня, а также в последующие 4 дня, можно практиковать специальные обряды для улучшения своего здоровья, материального благосостояния, а также исполнения желаний.

"Желания могут быть совершенно любые", - рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, этот праздник отмечается практически всеми духовными традициями мира, у славян он назывался Купалой в честь бога солнца. "Считалось, что в этот день мировой вселенский огонь входит в сферу планеты Земля, бог солнца коронуется вселенским огнем и становится сверхмогущественным", - добавил он.

Летнее солнцестояние, иллюстрация Обои на рабочий стол

Игорь Мехеда привел ряд ритуалов, которые можно провести в период с 21 по 25 июня. Первый носит название "коронация огнем".

Его суть такова: "В состоянии медитации необходимо представить себе вселенский огонь, постараться почувствовать бесконечный первоначальный божественный огонь агни, пригласить, привлечь его к себе. Когда этот огонь спускается с неба, он как обруч или как корона сверху "надевается" на голову. Это называется "корона огненного благословения". "Надев" корону, человек выступает от имени сил природы, и от их имени повелевает событиям. Например, "мне нужно до следующего летнего солнцестояния вот так поправить свой материальный план", "вот так поправить здоровье", "нужно, чтобы произошло такое событие и такое" - и так далее", пояснил Игорь Мехеда.

"Самый главный ритуал, который проводили славяне, состоял в следующем: на вершину холма заносили деревянное колесо, его поджигали и спускали в поле. Этим они символически вызывали нисхождение мирового огня, чтобы он пропитал землю, обеспечил хороший урожай, а также помог пережить зиму. В современных условиях можно провести подобный ритуал", - продолжил он.

Игорь Мехеда рассказал, что с 21 по 25 июня "можно проводить любые медитации, связанные с огнем, например, медитацию на солнце, на молнии, на костер, на свечу".

Он описал древний ведический обряд со свечой. "Необходимо зажечь свечу, которая будет символизировать солнце. Представить, что в этой свече проявлены все существующие уровни огня. Затем сесть возле свечи так, чтобы смотреть через ее пламя точно на северный магнитный полюс. Его можно определить по компасу. Дальше нужно представлять то, что хотелось бы, чтобы произошло. Картины осуществившихся желаний с сильной эмоцией – "очень хочу" - необходимо мысленно посылать через пламя свечи на полюс", - рассказал маг.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, что может погубить и спасти человечество от "конца света". Он также назвал две страны, которые имеют больше всего шансов спастись во время глобального катаклизма, если таковой произойдет.

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