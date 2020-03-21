Село Коленковцы Черновицкой области – сейчас рекордсмен по коронавирусу. Там обнаружили большинство новых случаев заболевания COVID-19. Жители четырех сел моют улицы, готовят обеды врачам и полицейским, а также перестали скрывать, что бывали в Европе.

Кроме того, выяснилось, что глава Коленковцев после контакта с женщиной, которая привезла смертельную инфекцию из Италии, здоровался с председателями Черновицкой ОГА и областного СБУ.

Подробнее о жизни в карантине, где зафиксировано 10 новых случаев заболевания – в материале OBOZREVATEL.

Здоровался с главой ОГА и СБУ

Мы уже писали – коронавирус из Италии привезла женщина, которая три года была на заработках. Раньше она была депутатом райсовета, а по возвращении активно включилась в общественную деятельность – ходила на пикеты и митинги под Черновицкую ОГА. Села боролись за ОТГ, и жители Коленковцев были самыми активными. Поэтому именно в Коленковцах количество заболевших может быть в разы больше.

9 марта жители Коленковцев пикетировали ОГА acc.cv.ua

Глава села Коленковцев сейчас находится дома на самоизоляции. По информации OBOZREVATEL, он часто контактировал с той женщиной, которая вернулась из Италии. У нее уже больны невестки и внуки, сама заробитчанка сидит дома на самоизоляции.

Глава Черновицкой области приезжал с журналистами на блокпосты

"А 9 марта глав всех районов собрали в Черновицкой ОГА. И жители Коленковцев пришли туда с пикетом. В том числе и та женщина, которая приехала с Италии. Глава их сельсовета был с ними, а потом пошел на совещание. Зашел он туда последним и пожал руки всем присутствующим, в том числе и главе Черновицкой ОГА, и главе областного СБУ. А буквально вчера в этом селе подтвердили 10 новых случаев заболевания", – рассказали нам участники совещания, проходившего в тот день в ОГА.

Раскупили уксус и хлорку

Официально в Украине на утро 21 марта лабораторно подтвержден 41 случай COVID-19. Из них 15 – в Черновицкой области. И почти все эти люди живут в селе Коленковцы Хотинского района, что в 20 км от Черновцов.

Областные власти уже пообещали, что посте появления тестов первыми проверят всех местных жителей.

"Пока про тесты нам ничего не известно, но действительно – эпицентр сейчас у нас. Паники в селе нет, просто стараемся меньше выходить из дома и общаться с соседями. В аптеках наконец-то появились маски. Правда, они марлевые, но уже хоть что-то. Пока только антисептиков не хватает, но такое наверное во всей стране", – рассказала нам местная жительница Мария.

В Черновицкой области закрыли четыре села Черновицкая ОГА

Она говорит, что в магазинах разобрали всю хлорку и уксус – ими протирают все в домах; для рук – спирт, но он пересушивает кожу. Улицы ежедневно дезинфицируют. А детей, которые жалуются на скуку, отправляют на огород.

"Сын пожаловался, что ему нечем заняться, теперь собирает ветки и занялся обрезкой деревьев. А с соседями на огороде мы здороваемся через забор, с улыбкой говорим, что близко не стоит подходить, и дальше занимаемся своими делами", – добавляет Мария.

Ходят в магазины соседних сел

Вместе с единственным в районе молдавским селом Коленковцы (здесь живет пять тысяч человек) на карантин посадили соседние Топоровцы, Бочковцы и Грозенцы. Хотя там пока не подтвержден ни один случай заболевания. Все дороги, и даже лесные тропинки, перекрыли шлагбаумами, а на въезде поставили блокпост — палатку, возле которой дежурят медики, спасатели и полицейские.

"Мы попросили главу ОГА, чтобы нас отделили от Коленковцев. Испугавшись заразиться у себя, некоторые люди из этого села в аптеки и магазины ходят к нам. Мы ведь очень близко находимся. Поэтому вирус неизбежно распространится и на наши три села. А это можно предотвратить", – рассказал нам житель Бочковцов Василий.

Но областные власти, уточнил местный житель, объяснили, что на это нет ресурсов. Поэтому если хотят, пусть сами организовывают себе блокпост.

Больных выявляют только в Коленковцах Черновицкая ОГА

Во всех четырех селах не работают парикмахерские, вход в аптеки обтянули целлофаном, а сотрудники магазинов — в масках. Небольшие магазинчики продают продукты через окошки.

"В отделение почты тоже пускают только по одному посетителю. Продукты все есть, цены не поднялись, свежий хлеб сегодня тоже привезли. В отличии от Новых Санжар и других мест, где были акции протеста, у нас люди очень дружные. Пожилым, одиноким и тем, у кого маленькие детки, помогают, чем могут. Так и раньше было, до карантина", – рассказали нам в Топоровцах.

Организовали обеды для полиции и врачей

А еще все села взяли на себя организацию питания для врачей, спасателей и полицейских, которые дежурят на блокпостах. "Один день одно село везет им горячие обеды. На следующий день — другое. Мы так делали, когда нам школу новую строили, газ проводили — полностью обеспечивали рабочих, они же тоже люди", – добавляют в селе.

В села пускают только машины с продуктами и лекарства Черновицкая ОГА

Священник из Бочковцов уже призвал людей молиться дома. "Он объяснил, что будет править службу в церкви, а людям не обязательно идти в храм, они могут молиться дома. А к тем, кто хочет причаститься, пообещал приходить лично. У нас тут четыре конфессии, но все в такой ситуации стараются помогать людям", – говорят в селе.

Сегодня там не будут проводить дезинфекцию улиц — в районе идет дождь, поэтому она будет бесполезна. "У нас много садоводов, дефицита в разбрызгивателях нет. А дезинфекция выглядит так: несколько тракторов едут по всем улочками и брызгают специальными средствами. Туда входит хлорка и таблетки, которые выдали в области. Сейчас люди все объединились. Кто не может помочь техникой или разбрызгивателем, сам предлагает оплатить солярку. Все очень сплотились", – рассказывают в одном из сел.

В селах дезинфицируют улицы ГСЧС Черновицкая область

Также всех жителей четырех сел призвали не скрывать историю путешествий. Особенно тех, кто недавно вернулся из Европы, просят сообщить об этом семейному врачу.

"Многие уже позвонили, рассказывают про себя, родственников, знакомых. Кто две недели назад вернулся из-за границы, кто сейчас — но уже более ответственно относятся. Раньше боялись бунтов, что люди будут их выселять. Но увидели, что здесь все по-другому, и идут на контакт", – рассказала одна из местных жительниц.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!