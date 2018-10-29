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''Здесь мне и Киев, и Афон'': в РПЦ назвали главную ''боль'' после разрыва с Константинополем

3.8тЧитать материал на украинском

После полного прекращения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в РПЦ заявили, что посещения монастырей Афона - личный выбор человека.

Об этом в интервью "КП" рассказал официальный спикер РПЦ Владимир Легойда. Однако, он намекнул, что делать это не стоит. Так, спикер подчеркнул, что "Афон должен быть у вас в сердце".

"Я знаю, как многие любят Афон. Но почему бы нам не вспомнить слова любимого русского святого, преподобного Серафима Саровского, который говорил: здесь мне и Киев, и Афон, и Святая Земля", - сказал Легойда.

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После этого он заявил, что на данное время самая большая проблема - это "судьба миллионов верующих людей в Украине". "Вот что является предметом нашей первоочередной заботы и боли, а не возможность или невозможность паломничества", - добавил Легойда.

Он уточнил, что исповедоваться, причащаться и крестить детей в храмах Константинопольского патриархата верующим РПЦ (как и УПЦ МП) теперь официально запрещается.

Отметим, руководство РПЦ запретило своим прихожанам посещать многие храмы и совершать там таинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном прекращении евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
Объекты
РПЦКонстантинопольский патриархатУПЦ МПцерковный конфликтединая церковь
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На фоне pезкого pоста недовольства населения из за повышения таpифов и уpовня жизни власти важно напомнить о веpе человека и москальских попах.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Цимельман Филя, уже прогресс! Таки попы "московские"!!!!!
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Цимельман Филя, уже прогресс! Таки попы "московские"!!!!!
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