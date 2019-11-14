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14 ноября • обновлено в 14:09
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Здание из языков пламени: стало известно, как будет выглядеть Музей Холокоста в Одессе. Фото

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Архитектурная студия Dekart презентовала проект музея памяти жертв Холокоста в виде пламени, который будет построен в Прохоровском сквере Одессы.

Будущий музей увековечит память более тридцати тысяч одесских евреев, убитых в Одессе во время румынско-немецкой оккупации города в 1941-1944 годах, говорится на сайте архитектурной студии.

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"Этот архитектурный комплекс увековечивает ценность человеческой жизни. В образе здания пламя станет мемориальным огнем в память обо всех уничтоженных фашистами евреях, а музейные комнаты – тропой невинных людей перед смертью", – объяснили авторы проекта.

Музей Холокоста

Музей Холокоста

Музей будет перестроен из нежилого строения в Прохоровском сквере по заказу Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Его площадь составит 119 м2, а высота - до 9 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде презентовали концепцию Мемориального центра Холокоста ''Бабий Яр''.

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Тема
Холокост
Место
Украина Одесса
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