Здание из языков пламени: стало известно, как будет выглядеть Музей Холокоста в Одессе. Фото

Архитектурная студия Dekart презентовала проект музея памяти жертв Холокоста в виде пламени, который будет построен в Прохоровском сквере Одессы.

Будущий музей увековечит память более тридцати тысяч одесских евреев, убитых в Одессе во время румынско-немецкой оккупации города в 1941-1944 годах, говорится на сайте архитектурной студии.

"Этот архитектурный комплекс увековечивает ценность человеческой жизни. В образе здания пламя станет мемориальным огнем в память обо всех уничтоженных фашистами евреях, а музейные комнаты – тропой невинных людей перед смертью", – объяснили авторы проекта.

Музей Холокоста

Музей будет перестроен из нежилого строения в Прохоровском сквере по заказу Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Его площадь составит 119 м2, а высота - до 9 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде презентовали концепцию Мемориального центра Холокоста ''Бабий Яр''.

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