Про цьогорічні навчання резервістів можна буде писати багато.

Наша збірна десантно-штурмова команда виконала останнє завдання цих зборів. ДШД - десантно-штурмові дії. Ми десантувалися на МІ-8 у визначених районах та взяли під контроль важливі об'єкти інфраструктури, забезпечив проходження бригади через водні перешкоди.

Навчання добігають фіналу.

З точки зору тактичних дій та бойової підготовки - це найліпші збори за три роки.

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Ми вивчали ази інженерної справи, та робили підрив власноруч підготовленої вибухівки, десантувалися з трьох різних типів повітряних суден МІ-8, Ан-26 та ІЛ-76, у різний спосіб. Проходили та відпрацьовували тактику дій десантно-штурмового відділення та взводу.

Здійснили повітряно-десантну підготовку. Виконали ДШД, про що йшло вище.

Інші підрозділи відпрацьовували рейдові дії, бойові стрільби тощо.

Більшість резервістів зробили дуже важливий крок, який певною мірою змінить їх, як особистість - здійснили свій перший стрибок.

А те, що ми отримали шанс, та не впустили його, десантуватися з літака ІЛ-76 - неймовірне щастя. Не всі контрактники мали такий досвід. Напевно це вперше за збори резерву і маю надію стане постійною практикою.

З позитивного досвіду стала робота з курсантами факультету ВДВ Військової Академії міста Одеса. Майбутні офіцери блискуче керували відділеннями резервістів, проводили навчання, допомагали при укладці парашутів, та загалом показали себе з найкращого боку. Зазначу, що хлопці вже переймають досвід НАТО, працюють у їх знаковій системі, та загалом приємно здивували навичками та спромоглися знайти спільну мову з набагато старшими товаришами резервістами, учасниками бойових дій.

Звичайно є багато моментів, особливо з роботи тилового забезпечення, які треба поліпшувати та вивчати для приведення до відповідності 21 сторіччю.

Потрібно міняти норми забезпечення, починаючи від харчування до терміну носіння форми у різних родів військ при залученні до виконання завдань у тактичних умовах.

Та це окрема тема для дослідження та доповідних.

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Загалом же, усі з ким я розмовляв і хто був активно залучений до виконання різних завдань з бойової підготовки, задоволені та відмічають, що це просто...

Просто СУПЕРОВІ збори.

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Особисто я, дізнався багато нового, та отримав безцінний досвід та товаришів, яких вже не забути, навіть коли б схотів))).

Бо не часто відхиляєшся від борту в натовпі веселої компашки на швидкості 360-400 кілометрів на годину.