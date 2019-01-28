''Зазомбированные д*билы!'' Журналист указал, как Россия нагло врет об Украине

В России выпустили учебники, в которых рассказывается, что украинцев как нации не существовало.

Об этом в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав фото страницы книги.

"Представления об Украине и украинцах у россиян примитивные, пещерные. Даже те, кто претендует на интеллектуальность, на полном серьезе верят в байки о том, как украинцев выдумали в австрийском генштабе. Не удивительно, что с таким подходом они потеряли Украину", – написал он.

В приведенном тексте сообщается, что "решающим фактором в формировании "украинства" как такового стали усилия Польши в 19 веке, направленные на полянизацию (ополячивание) западнорусских земель Российской Империи… Основополагающую роль в проявлении украинства и украинского политического национализма сыграли Польша и Австрия".

Страница российского учебника Twitter

Пользователи сети были поражены таким искажением фактов и комментировали пост Казанского.

"Интересно, а авторы сего "труда" в курсе, что последний раздел Речи Посполитой состоялся в 1795 году, а Царство Польское было под российским контролем уже с 1812 года? То есть в середине 19 века Польши не существовало как политической единицы", "Да они сами не знают кому верить. До 1918 года не было ни Украины, ни украинцев вообще!", "А сами эти тупари не могут подумать, сколько лет Киеву а сколько лет московии? Или там думать нечем?", "В этой ситуации для нас есть и плюсы и минусы. Минусов больше, зазомбированые этим дебилы едут нас "спасать". Отсюда война", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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