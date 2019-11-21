"Зажги свечу": в Украине почтят память жертв Голодомора

В субботу, 23 ноября, в Украине почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов — миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом.

День памяти жертв Голодоморов, согласно президентским указам 1998 и 2007 годов, ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В этот день в храмах Киева и на территории всей страны пройдут поминальные панихиды.

Памятник жертвам Голодомора Этнохата

Зажги свечу в память о жертвах Голодомора

23 ноября состоится уже ставшая традицией всеукраинская общественная акция "Зажги свечу". В 16:00 память жертв геноцида украинского народа почтут минутой молчания, установив горящую свечу на подоконнике своего дома. На всех государственных зданиях, в организациях и предприятиях приспустят Государственный Флаг Украины. В телерадиоэфире в этот день ограничат трансляцию развлекательных программ.

День памяти жертв Голодомора в Киеве

В Киеве, как сообщает пресс-служба КГГА, траурные мероприятия запланированы на территории национального музея "Мемориал жертв Голодомора". В них примут участие представители государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

Кроме того, до 30 ноября в городской специализированной молодежной библиотеке будет идти выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча". В государственном архиве Киева до 29 ноября будет открыта выставка "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Ты принес мне яблоко

Голодомор 32-33 в Украине

Напомним, что в ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-23, 1932-33 и голод 1946-47 годов. Самым масштабным из них был Голодомор 1932-33 годов – он был признан геноцидом украинского народа, осуществленным коммунистическим режимом Советского Союза. Согласно данным Института национальной памяти, Голодомор 1932-33 годов убил 4,5 миллиона человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории "закона пяти колосков" – документа, который стал первым шагом к Голодомору.

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