Зажарит и засушит: синоптик назвал дату температурного взрыва в Украине

Несмотря на то, что настоящая весенняя погода придет в Украину с серьезным опозданием, май окажется слишком жарким и сухим.

Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Комсомольская правда". По его словам, в мае температура резко взлетит вверх и не будет напоминать приятное весеннее тепло.

Синоптик отметил, что из-за таких погодных условий фермеры понесут серьезные убытки, а дождей может не быть до середины июня.

"Урожай упадет на 20-30% наверняка, ведь его формируют первые 33 дня после сева в начале апреля", — сказал Горбань, анонсировав, что июль также окажется слишком жарким.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам других синоптиков, в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году, а осенняя погода наступит уже в конце августа.

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