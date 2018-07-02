Конец власти Москвы? Получит ли Украина единую церковь

Патриарх Варфоломей сделал ряд ярких заявлений, касающихся Киевской митрополии и ее зависимости от Москвы.
В частности, "первый среди равных" в мировом православии сказал, что Константинополь не разрешал "передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха".
Варфоломей также назвал отделение Киевской митрополии и присоединение ее к Московской церкви нарушением церковных канонов.
Можно ли назвать эти заявления Константинопольского патриарха объявлением войны Русской православной церкви? Какие шаги последуют за ними и как на них отреагирует крупнейшая православная конфессия в Украине?
С этим вопросом OBOZREVATEL обратился к главе Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископу Клименту (Вечере) и президенту Украинской ассоциации религиозной свободы, народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Виктору Еленскому.
Архиепископ Климент (Вечеря)
Православная Жизнь
АРХИЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Каноны нарушила не Москва, а Константинополь
- Какой главный вывод можно сделать из слов патриарха?
- Эти слова, по крайней мере, в интерпретации представленного перевода, звучат довольно странно, учитывая, что речь идет о событиях более чем трехсотлетней давности.
Так получается, что в Стамбуле с XVII века как воды в рот набрали, а сейчас проснулись. Когда Киевскую Митрополию огнем и мечом уничтожала уния, где был Константинопольский патриарх? Что он сделал, чтобы спасти православие на правобережной Украине? А когда самому Константинопольскому патриархату в Турции стало мало места, то почему же тогда таких пафосных речей эти спасители не произносили, когда раз за разом умоляли о помощи перед московским царем?
Да и сам патриарх Варфоломей и его иерархи много раз приезжали в Киев как гости только по согласованию своих визитов с Киевским митрополитом, как того требует церковный протокол. Значит, раньше они не знали, забыли о своих правах на нашу каноническую территорию, или просто боялись о них заявить?
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- Какие изменения могут последовать после этих заявлений, в частности, могут ли в Константинополе принять определенные решения относительно УПЦ? Если да, какие именно?
- С этим вопросом надо обращаться в Стамбул. Кроме каких-то декларативных заявлений там по УПЦ никаких решений принять не могут. Все остальное не будет иметь никакого принятия в церковной жизни.
- Как вы можете прокомментировать оценки патриарха о каноничности "присоединения Киевской митрополии к Московской церкви"? Действительно нарушен канон?
- Насколько я понял, речь о канонах не идет. Патриарх Варфоломей дискутирует о грамотах, письмах, разрешениях, которые его предшественники издавали при определенных исторических условиях. И, как говорят историки, еще и не без вознаграждения.
Если о нарушении канонов и может идти речь, то только со стороны Константинопольской патриархии. Не думаю, что патриарх Варфоломей сегодня готов к такой глобальной переоценке действий своих далеких предшественников.
- Патриарх отметил необходимость восстановления "разделенного церковного тела". Какой путь, по вашему мнению, является наиболее целесообразным и эффективным?
- Я здесь не могу придумать ничего нового, кроме того, что многократно заявлял сам патриарх Варфоломей. Те, кто ушли в раскол, должны понести покаяние за преступления против церкви и только после этого воссоединиться с ней.
На последней встрече с иерархами УПЦ в Стамбуле он еще раз подтвердил, что Константинопольский патриархат не воспринимает структуру Филарета как церковь.
Виктор Еленский
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ВИКТОР ЕЛЕНСКИЙ: Московского сценария здесь не будет
- Можно ли сказать, что де-факто Константинополь объявил войну РПЦ?
- Нет, я так не считаю. Подобные заявления делаются не в первый раз. Впервые во весь голос Вселенский патриарх сказал об этом в 1924 году, когда давал Томос про автокефалию Польской православной церкви. И уже тогда патриарх говорил о том, что отделение Киевской митрополии было осуществлено не по принципам святых канонов.
Когда Вселенский патриарх приветствовал с избранием предшественника патриарха Кирилла, Алексия II, а затем и самого Кирилла, он говорил, что всячески уважает все права Московского патриарха и признает его юрисдикцию так, как это было организовано при даровании автокефалии в 1589 году, а потом и патриаршества в 1593 году, когда Киевская митрополия не входила в состав Московского патриархата.
То есть он имел в виду, что признает Московского патриарха властелином всех этих земель, но на север от Москвы, а не на юг от Киева.
В последние 3-4 года появились новые подтверждения того, что патриарха Константинопольского Дионисия абсолютно безосновательно обвиняют в том, что он якобы продал Киевскую митрополию за соболей и золото. На самом деле его грамота означала, грубо говоря, следующее: держи эту Киевскую митрополию, пока у меня на это нет сил.
То есть он ее не переподчинял и не отдавал навсегда. По этому вопросу есть интересные исследования, в том числе российских историков.
- Если это известные вещи, почему потребовалось еще раз повторять их?
- Ну, во-первых, они известны не всем. А во-вторых, этим Вселенский патриарх еще раз подтверждает, что он занимается украинским вопросом, что он стремится к его разрешению, и что все те спекуляции, которые распространяет Московская патриархия о том, что все будет происходить по московскому сценарию, неправда.
- Могут ли эти заявления свидетельствовать о том, что в Константинополе уже принято решение о предоставлении Томоса церкви в Украине?
- Я не знаю, принято ли такое решение. Это, конечно, позитивный сигнал, но это еще не окончательное принятие.
Борьба продолжается.
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