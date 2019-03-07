Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана

Пророссийские активисты из Севастополя обратились к ФСБ с просьбой наказать российского политика, руководителя общественной организации "Союз правых сил" Леонида Гозмана за фразу "аннексия Крыма".

Соответствующее заявление о посягательстве на территориальную целостность России авторы опубликовали в Facebook. Свои подписи в документе поставили 20 человек.

Так, бурную реакцию активистов вызвали слова Гозмана в эфире одного из российских телеканалов в 2018 году: "Это хуже, чем преступление, это ошибка – то, что мы аннексировали Крым".

Леонид Гозман YouTube

"Высказывания Гозмана Л.Я. в представленном видеоматериале пропагандируют непризнание территориальной целостности России, так как содержат утверждения о том, что Крым является "аннексированным" субъектом Российской Федерации, а российское правительство совершило преступление", – сказано в заявлении.

Гозмана также обвинили в том, что он не признал итоги незаконного референдума 16 марта 2014 года и тем самым "формирует негативное отношение к проживающему на территории полуострова Крым населению".

Отмечается, что в числе заявителей оказались глава "Гражданского штаба в поддержку Владимира Путина" и один из создателей "самообороны Севастополя" Александр Синявский, председатель городской ячейки партии "Ветеранов России" Сергей Бинали, ведущий политической программы на крымском государственном телеканале "ИКС-ТВ" Олег Гасанов.

Отреагировал на обвинения и сам Гозман. В комментарии "Крым. Реалии" он заявил, что ничего не знает о скандале.

"Я первый раз это слышу. Пока информация не поступала. Может, она поступит через 5 минут, я не знаю", – сказал он.

Примечательно, что ст. 280.1, которую активисты приписывают Гозману, в России власти уже использовали против нескольких лиц, которые якобы "призывали к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России", распространяя материалы в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела санкции против граждан 13 стран, которые выступили "наблюдателями" на выборах президента России 2018 года в оккупированном Крыму.

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