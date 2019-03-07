|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана

2.5тЧитать материал на украинском

Пророссийские активисты из Севастополя обратились к ФСБ с просьбой наказать российского политика, руководителя общественной организации "Союз правых сил" Леонида Гозмана за фразу "аннексия Крыма".

Соответствующее заявление о посягательстве на территориальную целостность России авторы опубликовали в Facebook. Свои подписи в документе поставили 20 человек.

Так, бурную реакцию активистов вызвали слова Гозмана в эфире одного из российских телеканалов в 2018 году: "Это хуже, чем преступление, это ошибка – то, что мы аннексировали Крым".

Новости
Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма

Леонид Гозман

Леонид Гозман

YouTube

"Высказывания Гозмана Л.Я. в представленном видеоматериале пропагандируют непризнание территориальной целостности России, так как содержат утверждения о том, что Крым является "аннексированным" субъектом Российской Федерации, а российское правительство совершило преступление", – сказано в заявлении.

Гозмана также обвинили в том, что он не признал итоги незаконного референдума 16 марта 2014 года и тем самым "формирует негативное отношение к проживающему на территории полуострова Крым населению".

Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана
Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана
Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана
Заявил об аннексии Крыма: фанаты Путина призвали наказать "предателя" Гозмана

Отмечается, что в числе заявителей оказались глава "Гражданского штаба в поддержку Владимира Путина" и один из создателей "самообороны Севастополя" Александр Синявский, председатель городской ячейки партии "Ветеранов России" Сергей Бинали, ведущий политической программы на крымском государственном телеканале "ИКС-ТВ" Олег Гасанов.

Отреагировал на обвинения и сам Гозман. В комментарии "Крым. Реалии" он заявил, что ничего не знает о скандале.

"Я первый раз это слышу. Пока информация не поступала. Может, она поступит через 5 минут, я не знаю", – сказал он.

Примечательно, что ст. 280.1, которую активисты приписывают Гозману, в России власти уже использовали против нескольких лиц, которые якобы "призывали к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России", распространяя материалы в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела санкции против граждан 13 стран, которые выступили "наблюдателями" на выборах президента России 2018 года в оккупированном Крыму.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Леонид Гозман
Место
Украина
Теги
Новости КрымаФСБ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Фуууу, сколько ваты в конце понаставили свои никчемные карлючки. Убогие не понимают, что от них, лишнехромосомных, не зависит ровным счётом ничего. Подотрутся ихней писулькой, поскольку они - опущенные предатели, а таким место у параши. И сдадут их с потрохами, когда припечёт, а драпать им будет уже некуда.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Подстилкам пиндосов не легко жить среди людей, челюсть ломается))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Михайлов Александр, а ти хіба людини, ти собака
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги