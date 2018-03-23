УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Роман Кулик
Роман Кулик
Ветеран російсько-української війни, громадський активіст, блогерВсе статьи автора

Заяви для ідіотів, або Чому не здаються захисники Савченко

2.4тЧитать новость на украинском

У записі розмови Савченко/Рубана з офіцерами 8-го полку напакована гора показових фактів. Поміж них мало не головний - їх люб'язні відгуки про Захарченка та демонстрацію хорошої комунікацій з ним. Здавалось би після цього останні захисники Савченко мають здатись, але ж ні, "внутрішні вороги" комусь видаються страшнішими.

Зв'язок із вожаком всія ОРДЛО наскільки сильний, що він забезпечив їх двома поставками зброї (дрібниці, насправді, жест доброї волі), але що важливіше - репліка одного з офіцерів, що під час перевороту треба впевненість, що бойовики не почнуть наступ і не скористаються хаосом. І що каже Савченко:

Офіцер полку: "ну что б с той сторон не началось движение (наступ корпусів) сюда"

Савченко: "АБИ НАЧАЛИСЬ, ТІЛЬКИ ТАКІ ЯК НАДА.

Рубан: 700 км движения" (сміється)

Савченко: "ми говорили з Захарченком, ВІН ГОТОВИЙ ..."

І в іншому епізоді:

Савченко: "а, і ще. Прохання Турчинова лічно отдать. Я кажу прохання буде проще нам самим з ним розібраться. Ну це було прохання лічно цього, Захара, за війну на Донбасі, і за все решту, за його прікази".

Савченко заручилась (по меншій мірі, як вона думала) підтримкою Захарченка в обмін на Турчинова. І взагалі, має його телефон, іноді переписується, в курсі їх планів по обміну полоненими (це теж на записах), розказує про вплив Медведчука на бойовиків Захарченка.

Про що тут ще можна дискутувати? Знову ж таки, Савченко жодним словом не спростувала реальність цих записів під час своїх виступів у парламенті, а лише завуальовано повторила свої наміри та стандартні тези про "всрались".

Ні у Раді, ні потім під час прогулянки в СІЗО - вона ні слова не сказала журналістам про можливу фейковість продемонстрованих записів. Вистава "я розігрувала СБУ" - такий мрак і спроба прикинутись ідіотом, що навіть не братимемо в розрахунок.

У висновку - в неї та Рубана (і решти команди - впевнений, вони не єдині учасники) мали прямий зв'язок із головним гауляйтером РФ на окупованих територіях, "командувачем" терористів, з якими ми воюємо чотири роки (ну може хтось забув, бо бачу ненависть до абстрактної української "влади" багатьом затьмарила мізки й сплутала орієнтири).

Захарченко та всі його контакти плотно ведуть російські спецслужби - сподіваюсь хоч тут ніхто спорить не буде. І факт їхньої кооперації з вивозом зброї для реалізації перевороту точно знали російські контррозвідники. І можливо вони ж вели їх - тут ще слід розбиратись далі.

Тож які тут ще можуть бути внятні аргументи на її захист чи відстоювання позиції "все не так однозначно" - для мене загадка.

Новости
Щодо Росії треба діяти рішуче

На записах найбільшу відразу та злість викликав самовдоволений тон Рубана й ці пафосні тези про репресії, хаос (вкшних пабліків начитався, дегрот) і знищення урядового кварталу.

Рубан: "Мы их выгоним. Это первий етап. На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное, может и весь правительственный".

"Хаоса бояться не надо, хаос нужен, хаосом нужно управлять!"

Офіцер 8-го полку: помимо нас у вас кто-то есть?

Рубан: ну мы ж поэтому теория хаоса"

З розмови на полігоні - про репресії і "смєрті":

Рубан: "А потом репресии, репресии - ето будуещее, ето даже не *бьот сейчас, не стадионах или шахтах".

Доморощенні диктатори блт. Цим ідіотам та їх координаторам не треба було захоплювати владу - оці всі Наді заяви, що вона намагалась врятувати країну від олігархів, організувати "правильний" військовий переворот - х*йня для наївних ідіотів. Рубан сформував сенс і бачення їх дій - вбити побільше людей і створити побільше хаосу, в якому мали потонули б всі. Й під час якого можна провернути що завгодно - чи то руками ідіотів на місцях, чи то силами російської агентури під носом дезорієнтованих у разі реалізації бодай одного з їх сценаріїв спецслужб.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Роман КуликРоман Кулик
Темы
Дело СавченкоСавченко и Россия
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Романа Кулика
Поделиться в Facebook

Наши блоги