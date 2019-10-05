Главная Новости
5 октября • обновлено в 08:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Заворотнюк пошла на поправку? Появились обнадеживающие новости об актрисе

549 Читать материал на украинском

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что на следующей неделе в России состоится премьера ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Об этом сообщает ТВЦ. По ее словам, предстоящее шоу поразит воображение зрителей.

Петр Чернышев и Татьяна Навка

Петр Чернышев и Татьяна Навка

twitter.com

Новости
"Это дикость": Пригожин резко высказался о ситуации с болезнью Заворотнюк

Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк. При этом Татьяна заинтриговала зрителей, рассказав о самом интересном моменте ледового представления.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка, которая при этом предпочла не уточнять состояние Заворотнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Татьяна Навка Анастасия Заворотнюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel