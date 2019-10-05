Заворотнюк пошла на поправку? Появились обнадеживающие новости об актрисе

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что на следующей неделе в России состоится премьера ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Об этом сообщает ТВЦ. По ее словам, предстоящее шоу поразит воображение зрителей.

Петр Чернышев и Татьяна Навка twitter.com

Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк. При этом Татьяна заинтриговала зрителей, рассказав о самом интересном моменте ледового представления.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка, которая при этом предпочла не уточнять состояние Заворотнюк.

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