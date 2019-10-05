Заворотнюк пошла на поправку? Появились обнадеживающие новости об актрисе

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что на следующей неделе в России состоится премьера ледового шоу с участием мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.
Об этом сообщает ТВЦ. По ее словам, предстоящее шоу поразит воображение зрителей.
Петр Чернышев и Татьяна Навка
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Навка пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в шоу из-за тяжелой болезни Заворотнюк. При этом Татьяна заинтриговала зрителей, рассказав о самом интересном моменте ледового представления.
"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка, которая при этом предпочла не уточнять состояние Заворотнюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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