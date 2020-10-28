Заводы "Метинвеста" стали чище на треть

Группа "Метинвест" с 2012 года сократила загрязнение окружающей среды своими заводами на 33%.

Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics.

За последние 10 лет "Метинвест" вложил в проекты по экологической модернизации 344 млн долл. В последующие пять лет инвестиции холдинга в эту сферу вырастут на 69 млн долл. Таким образом до 2025 года совокупные инвестиции компании в экопроекты составят 413 млн долл, отметил Рыженков.

"Метинвест" поддерживает интеграцию украинской металлургической отрасли в европейскую систему. Поэтому компания на протяжении многих лет реализует конкретные действия по сокращению негативного влияния на окружающую среду, сказал руководитель.

В то же время отдельные механизмы регулирования в ЕС создадут дополнительные вызовы для производителей, считает Рыженков.

"В то время как European Green Deal является позитивной инициативой, некоторые из ее механизмов могут стать вызовом для торговли и промышленности ЕС. В частности, речь идет о механизме Carbon Border Adjustment. Эксперты считают, что он будет способствовать росту доходов ЕС и затрат экспортеров. Мы вскоре представим Еврокомиссии собственное видение "углеродного налога" в рамках публичных консультаций", – отметил Рыженков.

Он также отметил, что модернизация производства в Украине, направленная на сближение с климатическими нормами ЕС, как правило, происходит в условиях отсутствия стимулирующих программ со стороны государства.

Напомним, Еврокомиссия в 2019 году представила новую программу для ЕС – "European Green Deal", цель которой – уменьшить загрязнение воздуха в 2030 и сделать Европу первым углеродно нейтральным континентом до 2050 года.