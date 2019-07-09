"Зависит от приоритетов": Порошенко жестко высказался об отмене парада на День Независимости

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет – это право президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил, которое зависит от его приоритетов.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии Прямого канала информацию об отмене парада президентом Владимиром Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что во время парада народ может увидеть прогресс ВСУ, который был достигнут за год.

Петр Порошенко в телеэфире Прямого Скрин видео

"Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и воины является наиболее уважаемой и солидной институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно ", - отметил Порошенко.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение – проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", – отметил лидер" Европейской Солидарности".

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По словам Порошенко, за время его президентства "кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации в приоритете была армия". К тому же, проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад –выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", – сообщил Порошенко.

Несмотря на это, лидер "ЕС" поприветствовал идею выплат денежных премий военным, вместе с тем отметив, что они получали их ко Дню Независимости и раньше.

(Видео смотреть с 24 минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 8 июля в Киеве, Порошенко отметил отсутствие в итоговом документе ключевых позиций развития дальнейшего сотрудничества Украины с европейскими партнерами.

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