Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Зависит от приоритетов": Порошенко жестко высказался об отмене парада на День Независимости

11.1т Читать материал на украинском

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет – это право президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил, которое зависит от его приоритетов.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии Прямого канала информацию об отмене парада президентом Владимиром Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что во время парада народ может увидеть прогресс ВСУ, который был достигнут за год.

Новости
"Научились жить без них": Порошенко рассказал, почему Россия ненавидит Украину

Петр Порошенко в телеэфире Прямого

Петр Порошенко в телеэфире Прямого

Скрин видео

"Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и воины является наиболее уважаемой и солидной институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно ", - отметил Порошенко.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение – проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", – отметил лидер" Европейской Солидарности".

Новости
У Порошенко предлагают садить на пять лет за непризнание Крыма и ОРДЛО

По словам Порошенко, за время его президентства "кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации в приоритете была армия". К тому же, проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад –выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", – сообщил Порошенко.

Несмотря на это, лидер "ЕС" поприветствовал идею выплат денежных премий военным, вместе с тем отметив, что они получали их ко Дню Независимости и раньше.

(Видео смотреть с 24 минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 8 июля в Киеве, Порошенко отметил отсутствие в итоговом документе ключевых позиций развития дальнейшего сотрудничества Украины с европейскими партнерами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Партия "Европейская солидарность" День Независимости
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
16
20
Смешно
34
Интересно
33
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel