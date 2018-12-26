Накроют снегопады: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

В среду, 26 декабря, на Украину обрушится очередной циклон, который принесет снег и метели.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, он будет определять сложные погодные условия сначала на западе, севере и в Винницкой области, а до конца суток - в большинстве областей, кроме южной части.

"Завтра (27 декабря. – Ред.) - чуть передышка на севере и в центре. Однако ближайшей ночью в восточных областях, а завтра во второй половине дня на западе, осадки будут умеренными", - уточнила она.

По прогнозу Диденко, на Запорожье выпадет снег и мокрый снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях днем без существенных осадков.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 1-5 градусов, ночью в Сумской и Харьковской до -10 градусов.

В западных областях и в южной части 27 декабря ожидается 0 +4 градуса.

В Киеве 26 декабря - снег и метели, 27 декабря, ослабление осадков. В ближайшие сутки в столице предполагается 0-3 градуса мороза.

Укргидрометцентр также сообщил о штормовом предупреждении.

Так, 26 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области, в горах Львовской области, 26-27 января на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

26 января в горах западной и центральной части Закарпатской области, 27 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области, высокогорье Ивано-Франковской области, горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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