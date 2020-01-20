Завалит снегом: синоптик дала штормовой прогноз погоды в Украине

В Украине уже 22-23 января выпадет снег. Произойдет это в следствие влияния мощного северного циклона.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Во вторник, 21 января, осадков в Украине не предвидится.
"Вы скажете, что утром в понедельник все же летал снег несмотря на такую же ситуацию. Правильно. Это начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался предтечей ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января", – уточнила Диденко.
Она предупредила, что в эти дни в Украине ожидается сильный ветер.
"Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0…+4°, на востоке местами 0…-2°, на Западе местами до +4…+6°. Ближайшей ночью ожидается 0…3°, в Карпатах и горах Крыма -4…-8°", – сообщила синоптик.
В Киеве 21 января осадков не предвидится, температура снизится до -2° ночью, днем до +2°. 22 января, в День Соборности, в столице выпадет снег и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине.
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