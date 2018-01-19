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Завалит снегом: часть Украины предупредили об "армагеддоне"

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С запада в Украину придут новые снегопады, также сложной погодная ситуация остается на юге страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферную циклоническую полосу разорвало, часть непогоды пошла на север, часть - на Черное море. А из Польши нас забросает очередной порцией снега.

Тяжелой остается ситуация на Юге, особенно на Одесщине, - там до сегодняшнего армагеддона с осадками добавился штормовой ветер", - подчеркнула она.

Катаклизмов в Киеве не ожидается, отметила Диденко.

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Напомним, ранее появился прогноз погоды до конца рабочей недели.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объект
погода
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