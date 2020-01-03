Затяжная весна и короткое лето: синоптики дали аномальный прогноз на 2020 год в Украине

В Украине в 2020 году ожидается затяжная весна и короткое лето. Осень из-за этого наступит раньше положенного.

Об этом сообщили в Украинском институте метеорологии, передает КП в Украине. Устойчивое тепло при этом начнется лишь с середины июня и закончится в конце августа.

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На юге Украины тепло задержится до середины сентября. Июль будет самым дождливым месяцем, особенно это касается западных регионов. На Прикарпатье и в Карпатах прогнозируют настоящие тропические ливни. На востоке и юге в это же время ожидается до +35 градусов, придет засуха.

При этом температурные качели могут достигать диапазона в 7-10 градусов.

"Резкие перепады температур – это уже обычное явление для Украины. Вот и в этом году метеозависимым людям придется позаботиться о своем здоровье", – подытожила климатолог Светлана Бойченко из Института геофизики им. Субботина НАН Украины.

Погода в Украине Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе и феврале может выпасть до 20 см снега, также придут крепкие морозы. Температура будет опускаться до -20 градусов.

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