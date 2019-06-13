Затянуло в водоворот: в Чернигове ребенок погиб страшной смертью

В Чернигове в реке Десна в четверг, 13 июня, утонул 11-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области. Мальчика, по предварительной информации, затянуло в водоворот.

"В 15:00 поступило сообщение от оперативного дежурного Национальной полиции о том, что на левом берегу реки Десна в районе автомобильного моста пропал 11-летний парень, который отдыхал вместе с родителями и на некоторое время исчез из поля зрения", – сказано в сообщении.

Десна в Чернигове cn.dsns.gov.ua

На место происшествия было направлено отделение аварийно-спасательной части специального назначения управления ГСЧС в области, которые на моторной лодке обследовали надводную акваторию. Патрули Национальной полиции и кинолог со служебной собакой осуществляли патрулирование береговой линии.

Также к поисковой операции были привлечены водолазы Черниговской областной спасательно-водолазной службы, которые подняли на поверхность тело погибшего мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в озере Вербное в ночь на 12 июня утонул мужчина. По предварительной информации, трагедия произошла в то время, когда он отдыхал в компании друзей.

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