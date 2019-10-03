Затянется на несколько дней: Украину накроет мощнейший метеоудар

Землю в конце октября накроет мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней.

Сильнее всего воздействие будет ощущаться 24, 25, а также 26 октября. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури 24 и 25 октября достигнут уровня G1, их воздействие будет ощутимо и 26 числа. Кроме того, на протяжении октября ожидаются несколько дней, когда магнитосфера будет возбуждена: 6 и 21 числа.

В эти дни лучше всего отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе. Также врачи советуют избегать переутомления и высыпаться. Метеозависимые люди могут ощущать во время магнитных бурь головную боль, стрессы, нервозность, слабость, чувство переутомления и недомогания.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-невропатолог дал украинцам советы, как уберечь здоровье при метеоударе. Медики также назвали опасные симптомы при магнитных бурях.

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