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Зацепит несколько областей: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

1.7тЧитать новость на украинском

На несколько областей Украины надвигаются опасные метеорологические явления.

"Послеобеденное время в Украине. Над Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областями до Житомирщины - угроза опасных метеорологических явлений", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что речь идет о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах.

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"Будут забрасывать на Запад еще и ближайшей ночью", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко рассказала, когда непогода распространится на всю территорию страны.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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