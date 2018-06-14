Зацепит несколько областей: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

На несколько областей Украины надвигаются опасные метеорологические явления.

"Послеобеденное время в Украине. Над Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областями до Житомирщины - угроза опасных метеорологических явлений", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что речь идет о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах.

"Будут забрасывать на Запад еще и ближайшей ночью", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко рассказала, когда непогода распространится на всю территорию страны.