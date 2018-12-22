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Затронет всех: украинцев предупредили об энергетическом сдвиге

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В Украине 22 декабря ожидается редкое полнолуние в день солнцестояния, которое приведет к энергетическому сдвигу.

Об этом рассказала парапсихолог и метафизик Наталия Милагра на своей странице в Facebook, уточнив, что под воздействием окажутся все украинцы.

"Декабрьское полнолуние принесет особое ценное сияние этим долгим темным ночам и создаст космический сдвиг в энергии. Будут происходить различные интересные изменения, и все мы будем так или иначе затронуты ими. Вы можете выбрать просто плыть по течению, а можете извлечь выгоду из силы полной луны и использовать вибрационный сдвиг в своих интересах, чтобы помочь себе добиться положительных изменений в вашей повседневной жизни", – написала она.

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По словам Милагры, это хорошее время для тяжелого или важного разговора или встречи с членами семьи. Парапсихолог посоветовал сохранять позитивный настрой и поддерживать личный баланс.

Солнцестояние

Солнцестояние

wikipedia

"Будьте внимательны – не только в том, что вы делаете, но и в том, что вы говорите. Поскольку коммуникация сейчас выходит на передний план, вероятно, вы будете вовлечены во множество разговоров, и иногда они могут увести вас по ложному пути. Старайтесь не вступать в споры и выяснения и старайтесь не сплетничать", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ранее уточнила, что в конце декабря ожидаются несколько магнитных бурь.

Персона
Наталия Милагра
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Шобы захыстытысь от энэргэтыческого здвигу - надивайтэ на голову каструлю)))
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