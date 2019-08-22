"Затоптанные туристы!" Блогер показала, как в сезон выглядят пляжи Крыма

В сети опубликовали новые фото с оккупированного Россией Крыма, где показаны полупустые пляжи Судака.
Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%.
Отмечается, что сейчас на аннексированном полуострове оккупанты проводит молодежный форум "Таврида". Для этого мероприятия было забором ограждено 50 га земли.
"Есть затоптанные туристы! Конец августа все же… Посмотрите сами, что-то и 500 человек проблема насчитать тут. Им просто необходимо 50 га крымской земли", – говорится в сообщении.
На показанных фото видно, что в Судаке на мысе Меганом практически нет людей. Снимки сделаны в конце августа.
"Бухта Капсель. Тут вы видите невероятно массовое, супер-мероприятие! Мега Арт! Кстати,там КВН. Кузница кадров, так сказать", – подписаны фото, на которых видно, что на форуме почти никого нет.
Судак в Крыму
Судак в Крыму
Судак в Крыму
Судак в Крыму
Судак в Крыму
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото полупустых пляжей аннексированного Россией украинского Крыма.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.