Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Затоптанные туристы!" Блогер показала, как в сезон выглядят пляжи Крыма

1.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовали новые фото с оккупированного Россией Крыма, где показаны полупустые пляжи Судака.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

Отмечается, что сейчас на аннексированном полуострове оккупанты проводит молодежный форум "Таврида". Для этого мероприятия было забором ограждено 50 га земли.

Новости
"За мост переезжайте!" В Крыму разозлились на последствия "русского мира"

"Есть затоптанные туристы! Конец августа все же… Посмотрите сами, что-то и 500 человек проблема насчитать тут. Им просто необходимо 50 га крымской земли", – говорится в сообщении.

На показанных фото видно, что в Судаке на мысе Меганом практически нет людей. Снимки сделаны в конце августа.

"Бухта Капсель. Тут вы видите невероятно массовое, супер-мероприятие! Мега Арт! Кстати,там КВН. Кузница кадров, так сказать", – подписаны фото, на которых видно, что на форуме почти никого нет.

Судак в Крыму

Судак в Крыму

Twitter

Судак в Крыму

Судак в Крыму

Twitter

Судак в Крыму

Судак в Крыму

Twitter

Судак в Крыму

Судак в Крыму

Twitter

Судак в Крыму

Судак в Крыму

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото полупустых пляжей аннексированного Россией украинского Крыма.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым отдых Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А он специально фотки выставляет во время непогоды?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...