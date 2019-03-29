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"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

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В аннексированном Крыму оккупанты решили оградить очередным забором выход к морю в Севастополе.

Об этом пишет местное издание ForPost. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ограждение начали возводить на базе российского Черноморского флота (спортцентр ЦСКА), что вызвало возмущение у севастопольцев.

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"Заходишь в море, а там забор": появились новые фото "рая" в Крыму
"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

ForPost

"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

ForPost

Отмечается, что вдоль причальной стенки уже установлены металлические столбы, закрепленные на двух болтах. Рядом лежат листы сетки, которые, вероятно, закрепят как ограждение на этих столбах.

"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

ForPost

"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

ForPost

"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

ForPost

Стало известно, что забор строит некая частная структура, которая арендует указанную территорию. Ограждение возводят якобы для того, чтобы ограничить доступ посторонних в момент швартовки судов.

"Сам забор выглядит жутко страшно как на стройплощадке. Зато без б*ндер!" – прокомментировал блогер КРЫМский бандеровец.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма уже построили множество ограждений по всему полуострову:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как раз к морю проход оставляют, огораживают территорию спортклуба . Кстати в советское время там прохода не было. ни к морю ни к спортклубу . Ну если ты не член спортклуба . Там раньше был бассейн прямо у пирса, Когда то там прямо под лткрытым небом устанавливали ринг и проводили боксерский турнир. , Братья Кличко участвовали,... Ну это если объективно, А вообще в России "огораживаться" любят
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
В стойло скот,в стойло !.Ишь чего захотели,выход к морю им подавай.....Вы ссученые и ваше место на параше !.
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Д Алексей
Д Алексей
Главное чтобы доця пескова Лиза нормально жила в Париже и работала в гейропском Европарламенте)) да ватные чучела ???
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Д Алексей, Да насрать нам на доцю Пескова, Это ты . вместо того что бы думать ,о том , что живешь в самой нищей стране Европы,думаешь о доце пескова ,Дебил
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