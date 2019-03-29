"Зато без б*ндер!" На фото попала суть "русского мира" в Крыму

В аннексированном Крыму оккупанты решили оградить очередным забором выход к морю в Севастополе.

Об этом пишет местное издание ForPost. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ограждение начали возводить на базе российского Черноморского флота (спортцентр ЦСКА), что вызвало возмущение у севастопольцев.

ForPost

ForPost

Отмечается, что вдоль причальной стенки уже установлены металлические столбы, закрепленные на двух болтах. Рядом лежат листы сетки, которые, вероятно, закрепят как ограждение на этих столбах.

ForPost

ForPost

ForPost

Стало известно, что забор строит некая частная структура, которая арендует указанную территорию. Ограждение возводят якобы для того, чтобы ограничить доступ посторонних в момент швартовки судов.

"Сам забор выглядит жутко страшно – как на стройплощадке. Зато без б*ндер!" – прокомментировал блогер КРЫМский бандеровец.

Крым зазаборивается. На базе КЧФ в самом центре оккупированного Севастополя строят забор вдоль моря, свободный доступ к которому будет закрыт. Да и сам забор выглядит жутко страшно - как на стройплощадке. Зато без бандер! https://t.co/vjL4M5osbK pic.twitter.com/d0kOcDhqML — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 29 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма уже построили множество ограждений по всему полуострову:

Улицы в поселке городского типа на Южном берегу полуострова Партенит оградили высоким острым забором.

Обнесли забором также один из пляжей в Ялте.

Ограждениями в Ялте отделили также вокзал, трассу Севастополь-Ялта и улицы города.

Оккупационные власти возвели в аннексированном Крыму 60-километровый забор с целью ограждения от материковой Украины.

Оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций"защитой от провокаций неадекватных радикалов".

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