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Затмит скандал: всплыла неожиданная информация о директоре Института сердца

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Украинский журналист Алексей Мацука показал два документа, где раскрываются гуманитарные достижения директора государственного учреждения "Институт сердца" Бориса Тодурова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, жестко прокомментировав скандал, разгоревшийся 14 декабря с представителями С14.

"Разбирал архив и нашел копии двух документов, которые подсвечивают фигуру Тодурова с другой стороны, о которой не все знают, а нынешнее руководство Минздрава и знать не хочет. Первый документ – это моя докладная записка помощнику Генерального секретаря ООН, Даниле Тюрку, о намерении доктора Тодурова вывезти из Косово в Киев сербских и албанских детей, нуждающихся в операции на сердце", – рассказал Мацука.

Борис Тодуров

Борис Тодуров

Facebook

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Он добавил, что такая акция, как и предыдущая миссия Тодурова в Ираке, где он оперировал больных детей, имела не только гуманитарное, но и политическое значение. Она способствовала укреплению доверия между двумя этническими сообществами в Косово.

Затмит скандал: всплыла неожиданная информация о директоре Института сердца

"Совместными усилиями ООН, МИД Украины, посольства Украины в Белграде и лично доктора Тодурова удалось отобрать группу детей и отправить их с матерями в Киев. Все это было очень непросто, но дети были успешно прооперированы, а их матери поддерживали друг друга, забыв о недоверии и межэтнических распрях. Второй документ – это пресс-релиз постоянного представительства Украины при ООН, выпущенный после возвращения домой первой тройки детей", – пояснил журналист.

Затмит скандал: всплыла неожиданная информация о директоре Института сердца

По словам Мацуки, эта акция состоялась в 2005 году, когда Ульяна Супрун еще не была и.о. министра здравоохранения Украины, а лидер С14 Евгений Карась учился в техникуме.

Борис Тодуров

Борис Тодуров

Facebook

"Так им оценивать профессионализм, патриотизм и медицинскую этику врача Тодурова? Он не только лечит сердце, он его имеет. И оно болит за всех", – возмутился журналист.

Затмит скандал: всплыла неожиданная информация о директоре Института сердца

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря Тодуров заявил, что активисты в масках ворвались в учреждение с холодным оружием и угрожали ему, обзывая "сепаром", и спрашивая "Чей Крым". Это произошло после того, как девушка начала снимать на камеру его тренинг.

Супрун сказала о ЧП, что Тодуров якобы использовал персонал, чтобы остаться руководителем после выборов. А участники С14 сказали, что на сорванном тренинге Тодурова на самом деле отрабатывались методы противодействия неугодным журналистам и активистам на примере с Юрием Крысиным (обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. – Ред.).

Позже руководство "Института сердца" попросило украинскую власть вмешаться в ситуацию и не допустить срыва выборов генерального директора.

Персоны
Борис ТодуровУльяна СупрунАлексей МацукаЄвген Карась
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохраненияООН
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Скала Богдан
Скала Богдан
За гроші які має Тадуров можна купити купу жюрналюшок.
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