Затмение Солнца 14 декабря 2020 года: для кого опасно и как уберечься

В понедельник, 14 декабря, в 18:13 по Киеву состоится полное солнечное затмение. И хотя в Украине это явление не получится наблюдать даже частично, по мнению астрологов, оно способно повлиять на жизнь всех людей на Земле.

OBOZREVATEL рассказывает, каким может быть это влияние и как рекомендуется провести день затмения.

Каким будет затмение 14 декабря 2020 года

Полное солнечное затмение 14 декабря пройдет под знаком Стрельца. Лучше всего его будет видно в Юго-Восточной части Тихого океана, Чили, Аргентине, на юге Атлантического океана, а также на юго-западе Африки. Активная фаза затмения составит 2 минуты 10 секунд.

Затмение 14 декабря 2020 года входит в цепочку 142 Сароса – интервала времени длиною в 1289 лет, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке. Начало Сароса было 13 апреля 1615 года, конец – 5 июня 2904 года.

Затмение 14 декабря 2020 года входит в цепочку 142 Сароса Pixabay

Чем опасно затмение Солнца 14 декабря 2020 года

Затмение Солнца в Стрельце может вызвать кризис веры и ценностей. В этот период многие могут переосмысливать свои приоритеты и взгляды на жизнь. У многих может появиться желание учиться новому, открывать новые грани своей профессии, поехать за границу.

Опасность затмения состоит в том, что сознание и волю могут затмить эмоции. Люди могут испытать упадок жизненных сил, необоснованные страхи. В этот непростой период рекомендуется отказаться от старого и бесперспективного в пользу нового.

Астрологи считают, что затмение 14 декабря коснется не только каждого человека, но будет переломным моментом в мироустройстве, политике и даже в пандемии.

Опасность затмения состоит в том, что сознание и волю могут затмить эмоции Pixabay

Для кого опасно солнечное затмение 14 декабря

По прогнозу астрологов, солнечное затмение 14 декабря может негативно повлиять на Козерогов, Близнецов и Стрельцов. У представителей этих знаков зодиака могут возникнуть проблемы на работе и в бизнесе.

Кроме того, влияние затмения на себе могут ощутить маленькие дети, люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, а также люди, склонные к депрессиям, паническим атакам и другим нарушениям нервной системы.

Солнечное затмение 14 декабря может негативно повлиять на Козерогов, Близнецов и Стрельцов Pixabay

Что нельзя делать в затмение 14 декабря 2020 года

Принимать важные решения в день затмения.

Вступать в конфликты с кем-либо, участвовать в массовых протестах: люди становятся импульсивными и раздражительными.

Смотреть на Солнце невооруженным глазом – это грозит повреждением глаз.

Как пережить затмение 14 декабря 2020 года

Постараться побыть наедине с собой, чтобы защититься от негатива.

Заниматься хобби, творчеством, йогой, медитациями.

За три дня до затмения важно не перегружать себя физически и эмоционально: стоит больше отдыхать, полноценно питаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять алкоголем.

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