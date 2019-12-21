Вскоре нас ждет завершающее – пятое – затмение в череде солнечных и лунных затмений 2019 года - кольцевое солнечное затмение в знаке Козерог 26 декабря 2019 года.

Это затмение двояко. По современному летоисчислению, это завершающее затмение 2019 года. Но, если вспомнить, что у подавляющего большинства древних культур и цивилизаций новый год наступал в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря по современному календарю), то оно может рассматриваться как первое затмение 7528 года (после Новолетья или Санкаршанти). Поэтому оно оказывает серьезное влияние на формирование событий грядущих периодов.

С одной стороны, Солнце во время затмения находится в знаке Козерог, который считается конфликтным по отношению к энергиям Солнца. С другой стороны, во время пика затмения Солнце находится в королевском градусе (!) – что бывает достаточно редко для затмений.

Зодиакальный знак Козерог считается знаком власти - покровителем президентов, королей и правительств. Поэтому создается ситуация, когда во многих странах мира система управления может начать рушиться и одновременно укрепляться. Многие политические лидеры в течение нескольких месяцев после затмения потеряют влияние, другие, наоборот, усилят свою популярность.

Затмение принесет положительное влияние на знаки Рыб, Тельца, Рака, Деву, Скорпиона и Стрельца, опасное – на Козерога, Водолея, Овна, Близнецов, Львов, Весов.

Солнечное затмение 26 декабря будет позитивным для Рыб, Тельца, Рака, Девы, Скорпиона и Стрельца

Обряд на солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Пик затмения произойдет в 07 часов 18 минут по киевскому времени.

Календарное расположение затмения сразу после зимнего солнцестояния накладывает на обряд, обычно практикуемый в затмение, свои коррективы.

Принято считать, что во время зимнего солнцестояния энергетика нашей планеты, Солнца, да и самой Вселенной обновляется. Старое уходит, новое начинается.

Поэтому в обряде на затмение в этот раз нет необходимости устранять препятствия за 19 минут до пика затмения.

Рекомендуются только очищающие процедуры – например, омовения в молчании.

Перед пиком затмения начинаем обряд. На столе должно стоять два стакана с водой и зеркало. Зеркало символизирует Солнце, Луну и Зодиакальный круг, а также является защитой. В 07:17 начинаем петь священный слог "Ом". В 07:18 начинаем мечтать и думать о хорошем, создавать позитивные мыслеобразы. Например: "Я здоров, у меня все складывается хорошо" – и так далее.

В 07:37 выпиваем воду из стаканов - сначала из того, что стоит слева, потом из того, что справа. После этого рекомендуется мечтать на протяжении целого дня, чтобы мечты заложились во Вселенную на воплощение.

Но следует также учитывать и соединение Солнца со звездой Пикок (альфа созвездия Павлина) во время затмения. Пикок стирает грань между мечтами и проектами, которые могут воплотиться, с одной стороны, и откровенными иллюзиями, с другой стороны. Проработать, выяснить, где какая сторона - задача людей во время затмения.

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