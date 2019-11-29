Последнее в этом году затмение выпадает на 26 декабря. Это будет кольцевое солнечное затмение, максимальная фаза которого ожидается в 7:18 по киевскому времени. Увидеть его смогут жители Саудовской Аравии, Индии, Суматры и Калимантана.

Солнечное затмение будет в знаке зодиака Козерог. Так как Козерог считается проявлением времени, власти и контроля, то именно эти качества будут замешаны во многих сферах жизни в этот период. То есть эти факторы будут как бы поврежденными.

Много опозданий, недоразумений, странных назначений и смещений с должностей, выговоры и прочие недомолвки могут омрачить период за 7 дней до затмения и 7 дней после него. Еще одной особенностью этого затмения является то, что больше всего оно затронет общественную жизнь и карьеру. Будьте осторожны и аккуратны - выполняйте всё в срок и старайтесь ни с кем не поссориться в этот напряженный период.

По отношению к Солнцу Козерог - враждебный знак. Поэтому не удивляйтесь некоторым противоречиям, которые могут возникнуть в вашей жизни и в жизни вашего окружения. Многие явления, понятия, события могут интерпретироваться не совсем правильно.

Поэтому, чтобы сделать окончательный вывод, старайтесь внимательно рассмотреть все стороны вопроса, больше слушайте и меньше говорите, перепроверяйте по нескольку раз информацию, будьте осторожны с деньгами, не стоит делать вложения.

Руководители и начальники тоже могут сойти с ума. Затмение так может повлиять на ваших боссов, что начнутся повышения и понижения должностей, перестановка кадров, одни проекты будут завершаться, другие, наоборот, возобновляться. Этот хаос может привести к серьезным потерям и убыткам.

Затмение затронет больше сферу карьеры и социальную жизнь. Это может привести к тому, что вы будете склонны обделять вниманием своих родных и близких. Не удивляйтесь потом, что могут начаться ссоры и разногласия. Важно в этот период максимально уделить время своей семье, особенно пожилым людям.

Считается, что в день самого затмения лучше всего заниматься добрыми делами.

Удачной идеей будет и генеральная уборка в этот день. Вы можете разгрузить от хлама свое жилище, разобраться с негативными мыслями, которые давно не дают вам покоя, избавиться от плохих отношений или устроить разгрузочный день для организма.

Во время солнечного затмения 26 декабря не принимайте судьбоносные решения

Чего лучше не делать в затмение:

Не принимайте судьбоносные решения. Не планируйте на эти даты командировки, длительные перелеты, долгие поездки на авто. Если отменить это невозможно - по максимуму соблюдайте безопасность. Если вы за рулем, обязательно перед поездкой проверьте свое авто на наличие поломок, побеспокойтесь о том, чтобы не уснуть за рулем и ни в коем случае не принимайте алкоголь.

Так как многие из нас будут склонны к бурному проявлению эмоций, интенсивное общение и выяснение отношений лучше отложить. Старайтесь поддерживать более отстраненные темы, не касайтесь личного, ведь ваши слова могут задеть, даже если вы ничего плохого не имели в виду. Кстати, двусмысленных фраз тоже по возможности избегайте.

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